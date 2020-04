Se han importado más de 10 millones

Detalles Publicado el Jueves, 23 Abril 2020

El Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEM) ha informado que desde el 22 de marzo de 2020, se ha implementado procesos simplificados y ágiles para garantizar la importación y abastecimiento de mascarillas, con el objetivo principal de garantizar la seguridad y salud de las personas.

Hasta la fecha se han importado 10'869.840,00 mascarillas; de las cuales 5'740.200,00 corresponden a mascarillas quirúrgicas desechables y 5'129.640,00 a mascarillas de uso general o industrial.

El tiempo del trámite es de 3 horas y si hay alguna observación se la puede subsanar en un tiempo máximo de 48 horas.

En este sentido hay que tomar en cuenta que existen tipos de mascarillas y no todas son adecuadas para la protección de infecciones como la producida por el coronavirus, las mismas que se detallan a continuación:

- La mascarillas de uso hospitalario y quirúrgico son controladas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), las cuales para su comercialización requieren obtener Registro Sanitario bajo la Resolución 026-ARCSA, por otra parte no requieren la Obtención del Certificado de Reconocimiento INEN como producto controlado por el reglamento RTE INEN 181, sin embargo, para su importación deben obtener el Certificado de producto no sujeto a control del INEN, es decir, las personas que deseen importar este tipo de mascarillas deben presentar al INEN la FACTURA Y FICHA TÉCNICA para obtener el certificado de producto no sujeto a control y poder nacionalizar la mercancía.

- Para la importación de mascarillas de uso general o industrial, estas deben Obtener el Certificado de Reconocimiento INEN bajo el cumplimiento del RTE INEN 181 “Equipos de protección respiratoria”, el mismo que establece requisitos fundamentados en normas internacionales tales como EN-149; o, la normativa americana del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), 42.CFR.84 de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o cualquier otra normativa equivalente. Por tal razón el INEN acepta los Certificados de Conformidad bajo estas normas los cuales deben ser emitidos por organismos competentes, de acuerdo a las opciones establecidas en el RTE INEN 181. Por lo tanto, las mascarillas que se encuentran certificadas bajo estas normas internacionales no requieres adjuntar la evidencia del cumplimiento con los requisitos de marcado, rotulado e instrucciones.

Además, los técnicos están trabajando las 24 horas los 7 días de la semana para dar atención a las solicitudes enviadas; si tienen alguna consulta o requerimiento pueden comunicarse a los siguientes correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .