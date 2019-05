1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 28 Mayo 2019

Delia Pérez, quien resultó herida hace 17 días en el mercado Mayorista de Ambato, falleció la mañana de este martes.

Ella junto a su esposo Ángel Vivero recibieron varios disparos con arma de fuego en un intento de asalto registrado en la sección textil del mercado el domingo 12 de mayo.

Según el médico de la familia, César Herrera, la bala atravesó la arteria principal que irriga el intestino, producto de lo cual este se afectó y tuvieron que extraerlo, pero una infección agravó su estado de salud y se le generó una sepsis (infección generalizada) que deterioró la función de todos los órganos.

“Pese a todos los tratamientos que se le realizaron, la paciente hizo una falla multiorgánica irreversible que conllevó a la muerte este martes entre las 06:20 a 06:30”, explicó Herrera.

Los familiares poco a poco comenzaron a llegar hasta el hospital particular en la parroquia Izamba. Allí hubo abrazos de consuelo y lágrimas por la partida de la mujer a la que la definieron como bondadosa, como una persona a la que le gustaba ayudar al prójimo.

Vivero, quien logró recuperarse de las heridas, reveló que la presunta autora intelectual del hecho sería una mujer que llegó a trabajar a su local hace aproximadamente cuatro años.

Comentó que con su esposa acostumbraban a ayudar a los jóvenes que llegaban en busca de trabajo y los empleaban en la fábrica o en los puestos del mercado, que así es como dieron trabajo a la mujer que sería la autora intelectual del hecho y a sus hermanos.

Contó que a los hermanos de la mujer acusada los había despedido cuando una vez intentaron robarles, pero que eso no les importó y considerando que ella es trabajadora y honrada la mantuvieron.

Dijo que los jóvenes que llegaban a emplearse con ellos por gratitud les decían tíos, que por esa razón también la mujer los trataba así, pero que nunca se imaginaron que iba a actuar de esa manera.

“Es muy penoso, porque no esperábamos este desenlace, pedíamos a Dios que se salve, pero así es la vida, él se la llevó y sabemos que ahora está compartiendo su gloria. Ahora lo que esperamos de las autoridades es que se haga justicia, sabemos que no nos van a devolver a nuestra hermana, pero su muerte no puede quedar en la impunidad”, manifestó Pedro Pérez, hermano de la víctima.

Ricardo Pérez, otro hermano de la fallecida, se unió al pedido de que se haga justicia y que se aplique la máxima pena en contra del presunto autor de los disparos que terminaron con la vida de su pariente, así como de la mujer que sería la autora intelectual del hecho. (El Universo)