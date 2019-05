1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 28 Mayo 2019

La Defensoría del Pueblo pidió la mañana de este martes que los usuarios que se sientan afectados por las planillas de servicio de energía eléctrica, que se acerquen a sus oficinas.

Este pronunciamiento lo dio este mediodía Patricia Mendoza, coordinadora zonal 8 de la Defensoría del Pueblo, indicando que preferiblemente acudan a la institución con su hoja del reclamo aperturado en las agencias de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y las seis últimas planillas del servicio.

La funcionaria consideró que no debería trasladarse un "error" de lectura de medidores a los usuarios, e indicó que las quejas han llegado a sus oficinas desde otras localidades como Durán y Daule.

Wilfrido Veintimilla, gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), reconoció ayer lunes fallas en la lectura de medidores en un periodo del año pasado.

Por ello dijo que se contrató a una nueva compañía y ahora se toma una lectura real, lo que pudiera estar generando que se cobren montos no facturados anteriormente.

"Criterio que no compartimos porque la Ley de Defensa del Consumidor, en sus artículos, establece claramente que las pérdidas imputables de la proveedora de servicio eléctrico por una deficiencia técnica, como en este caso, no se puede imputar al usuario, son ellos los que tienen que asumir esa pérdida y no trasladarse al usuario en su planilla, son ellos los que deben asumir", señaló Mendoza. (El Universo)