Detalles Publicado el Viernes, 24 Mayo 2019

En este feriado por la Batalla de Pichincha, el viernes 24 de mayo de 2019 es de descanso obligatorio no recuperable para todo el país. Sin embargo, esto no significa que servicios públicos y otros tipos de entidades no laboren.

A través de sus cuentas de Twitter, los bancos del Ecuador publicaron sus horarios de atención diferidos para este feriado. En oficinas de centros comerciales respectivos habrá atención al cliente, mientras que el fin de semana lo harán con sus horarios habituales.

El Banco del Pichincha informó que no atenderá este viernes en sus agencias de banca electrónica, banca móvil, banca telefónica y en corresponsales no bancarios. El sábado y domingo mantendrán el horario habitual de fin de semana.

Por su parte, el Banco del Pacífico no atenderá el viernes 24 de mayo en agencias. Sin embargo, informó que el sábado 25 de mayo estas atenderán con regularidad.

El Banco Internacional informó de la atención en algunas de sus agencias de Quito y Guayaquil para este 24 de mayo; mientras que el 25 y 26 de mayo la atención será regular en horario diferido.

La Cooperativa 29 de octubre sí tendrá atención el viernes 24 de mayo, sabádo 25 y domingo 26, en diferentes horarios y oficinas.

El Banco de Loja atenderá en horarios diferidos en cajas este viernes 24 y sábado 25 de mayo.