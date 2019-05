1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 23 Mayo 2019

Los estudiantes de los establecimientos públicos dejarán de utilizar libros de texto desde el próximo año lectivo. En su lugar recibirán módulos de 16 páginas con contenidos actualizados y pedagógicos, según el ministerio de Educación.



Los libros que actualmente utilizan los estudiantes en los establecimientos educativos públicos serán reemplazados por 10 o 12 módulos de 16 hojas cada uno. El subsecretario de Fundamentos Educativos, Jose Brito, explica que son textos más pequeños como los se utilizan en clases a distancia. "Vamos a usar textos más pedagogizados, mas actualizados científicamente".

Además, no contendrán ningún tipo de orientación ideológica o política como se pudo evidenciar en algunos libros elaborados por el anterior régimen, según indica el subsecretario. "Llegar con textos que se preocupen más de la formación y del aprendizaje más que del adoctrinamiento que posiblemente existe", dijo Brito.



Su diseño y elaboración está a cargo del ministerio de Educación y no de editores particulares como se lo hacía anteriormente. Para lo cual se han contratado a un equipo de trabajo integrado por autores y editores con formación y expericiencia en la docencia, ilustradores y diagramadores. "En total hay 268 personas que están trabajando en estos textos".



Para la educación básica y bachillerato se elaborarán aproximadamente 716 módulos. Los textos serán entregados a partir de septiembre cuando inicie el nuevo año lectivo en la Sierra, pero no se entregarán todos, el ministerio tiene un cronograma.



El costo de los módulos sera de 2 millones 400 mil dólares lo que representa un ahorro de 4 millones 600 mil dólares, si se compara con los 7 millones que se invirtieron en 2016 para la elaboración de libros.



El que se cambien los libros por módulos es positivo para algunos rectores de instituciones, pues a su criterio los contenidos en algunas materias son muy extensos. "Estos ayudarán pedagógicamente a los estudiantes, pues se han priorizado ciertos contenidos porque en realidad algunos contenidos son muy extensos", comentó Lilian Garófalo, rectora de una institución educativa.



Los textos serán evaluados por expertos académicos antes de su impresión. (Ecuavisa)