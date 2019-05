1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 21 Mayo 2019

Siete años de dolor y angustia. Siete años peleando e insistiendo porque busquen a los suyos. Siete años de salir a las calles, de recorrer pasillos de oficinas públicas, de pedir a la Policía acciones, de protestar, de recorrer ciudades por uno que otro dato que hayan recibido. Eso es lo que llevan los familiares y amigos de las personas desaparecidas en Ecuador, agremiadas en la Asfadec.

La tarde de este martes 21 de mayo, este colectivo social realizará un programa para recordar su lucha. Dentro del evento se presentará un reportaje titulado: ¿Dónde está la justicia?, de Manuel Kohler, de la Universidad de Berlín.

El encuentro iniciará a las 16:30 en el auditorio Pedro Jorge Vera, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, en el norte de Quito. Allí, a las 17:00 iniciará el foro: las Desapariciones en Ecuador y su judicialización. En este participarán familiares de desaparecidos, abogados y expertos en temas de Derechos Humanos. Esta previsto que el conversatorio dure hasta las 19:00.

Según los organizadores, esta es una lucha que nace del amor. Estos siete años no han callado y no se han detenido en la búsqueda de sus seres queridos. En Ecuador no hay cifras oficiales de desaparecidos cada institución maneja sus datos. La mayoría dicen que bordean las 1.600 personas.

Isabel Cabrera, presidenta de Asfadec e hija de Leonor Ramírez, ausente desde el 29 de abril de 2011, es quien abrirá el foro. Su madre se perdió hace ocho años en el Centro Histórico de Quito.

También estará Gina Benavides; exdefensora del Pueblo, Daniel Véjar, director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado y Michelle Erazo, coordinadora de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). (Extra)