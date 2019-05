1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 21 Mayo 2019

El terror empezó a las 06:00 de un día normal de pesca. Era sábado cuando un grupo de hombres armados, encapuchados y amenazantes interceptaron una lancha de con tres pescadores esmeraldeños. La incursión fue rápida y violenta. Luego los artesanos estuvieron en manos de los piratas.

“Seis horas estuvimos secuestrados. Las amenazas con sus pistolas y gritos de muerte no faltaron”, relató la mañana de hoy, 21 de mayo, desde el muelle del Puerto Comercial de Esmeraldas, uno de los sobrevivientes al robo de dos lanchas y cuatro motores en altamar.

La tripulación que salió a pescar el viernes pasado desde la dársena de Esmeraldas y de la parroquia Tonchigüe cantón Atacames, fue rescatada el sábado por un barco chinchorrero que navegaba a en aguas colombianas, pero recién hoy arribaron a Esmeraldas.

Allí no solo los esperaban dos ambulancias con cinco paramédicos, los marinos de la Capitanía de Puerto y Migración, sino sus hijos, esposas y madres que lloraban y reían luego de fundirse en eternos abrazos.

“Ya no quiero que mi hijo se vaya a pescar, son dos veces que le han robado. No quiero que me lo maten”, comentó Joselito Vera, con voz entrecortada, mientras su hijo Kevin, de 22 años, era llevado a urgencia por su alto grado de deshidratación.

En la lancha de Kevin navegaban dos compañeros, pero durante el secuestro se sumaron dos de otra embarcación asaltada.“El capitán del barco (chinchorrero) cumpliendo con el Código internacional de búsqueda y rescate se comunicó con la Capitanía de Puerto, luego coordinamos con Tumaco y familiares”, detalló el procedimiento de rescate, el representante de la Capitanía de Puerto de Esmeraldas, Rafael Cobo. (La Hora)