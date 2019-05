1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Mayo 2019

Cristian Benavides, el recién posesionado alcalde de Tulcán, se comprometió a destinar el 60% de su salario para financiar acciones a favor de los grupos vulnerables y el fomento de actividades culturales y deportivas.

Abogado de profesión, soltero y con 36 años de edad, Benavides había realizado este compromiso cuando inicio la campaña electoral, ahora, a través de un notario público, se comprometió a hacer realidad su promesa.

El joven político aclaró que esta decisión es personal y que no constará dentro de ninguna ordenanza. “Es una determinación que no intenta afectar el patrimonio de los concejales porque no está dirigida hacia ellos sino que se trata de una contribución personal, solidaria y no colectiva”, expresó.

El 10% de su remuneración se destinará a la fundación Corazones Solidarios que trabaja por los pacientes con cáncer; mientras que el 50% será para apoyar a destacados deportistas, gestores culturales e implementar laboratorios en algunas unidades educativas.

El sueldo de Benavides, después de los descuentos de ley, sería de entre $ 3.900 y $ 4.000, se destinaría unos $ 2.400 a la labor social y recibiría únicamente $ 1.600, obteniendo un sueldo líquido menor al que percibirán los concejales.

Los concejales Diego Guerrero y James Dávila coincidieron que es voluntad del alcalde donar esta cantidad de dinero, ellos mientras tanto acordaron con sus alternas, que forman parte de la fundación Corazones Solidarios, apoyar a esta organización. (EcuadorTV)