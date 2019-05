1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 10 Mayo 2019

Se ubican en diferentes puntos de la ciudad, específicamente en los semáforos. La forma en la que laboran es con niños. Simulan el expendio de alguna golosina y con un letrero de cartón en el que claman por ayuda económica. A ellos les llaman 'los cartoneros'. En su mayoría son extranjeros que llegaron a Ecuador en busca de "algo mejor".

Tal es el caso de Pedro (nombre protegido). Él tiene 30 años y llegó al país en diciembre huyendo de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Tiene un bebé de 2 años y su mujer está embarazada.

Desde las 07:00 hasta las 16:00 recorre los semáforos de la avenida De La Prensa pidiendo ayuda. Lo hace con su hijo en brazos.

Aunque ofrece chupetes, su objetivo es que los conductores le den "una monedita" para comer y costear el arriendo de la habitación donde duerme con su familia.

"Es la única forma de obtener dinero fácil. Dependiendo de la hora y el sector de Quito se hace una cantidad considerable. Por lo general se genera diariamente entre 40 y 70 dólares. Sin embargo, cuando los ciudadanos no ayudan hay que buscar otro punto", dijo el joven a Metro.

Pedro comentó que a pesar que algunos conductores le han ofrecido ayudarle con un oficio, él prefiere pedir con su hijo. "Me pagan menos si me dedico a otra cosa. Además, el no tener un título universitario y documentos en regla tampoco me ayuda a optar por un empleo digno".

A finales de marzo, la Corte Constitucional derogó el Acuerdo 001 y 002 en el que se solicitaba pasaporte y pasado judicial a los venezolanos para ingresar al Ecuador. Cifras migratorias apuntan que cuando se aplicaba la medida se contabilizó un promedio diario de 500 arribos. Sin embargo, desde que se eliminó este requisito la cifra se ha duplicado; aproximadamente 2.000 cada día. (Metro Ecuador)