Detalles Publicado el Viernes, 10 Mayo 2019

Tras observar imágenes en donde decenas de personas cargaban canastas plásticas llenas de peces chuhuecos frente a la playa de Tarqui, varias personas se alarmaron por la abundante presencia de estas especies pelágicas en el balneario mantense, una acción que también se divisó en costas de Balao, en Guayas la semana anterior.

Michael Castañeda, viceministro de Ambiente, indicó que tras ponerse en contacto con funcionarios del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) les manifestaron que la presencia de peces está dentro de los procesos normales.

"Nuestras direcciones provinciales han realizado el monitoreo y lo que se había indicado eso lo que ha ocurrido, no es problema de contaminación del agua, son fenómenos naturales que ocurren como en cualquier parte del mundo; no es de preocuparse, no es que va a causar temblores, nada de eso", explicó Castañeda quien estuvo en Portoviejo.

Marcos O'Brien, coordinador zonal 4 del Ministerio del Ambiente, señaló que no se tiene una información del peso o volumen de pelágicos que se halló tanto el sábado de la semana pasada, como la tarde del pasado lunes en la playa de Los Esteros, vecina de Tarqui.

Además de coincidir con Castañeda en que no hay contaminación en las costas del país, O'Brien señaló que de lo detectado el pasado lunes ya se han levantado reportes y se esperan conocer resultados. (El Universo)