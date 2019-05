1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 09 Mayo 2019

Los representantes de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (Renarec) iniciarán mesas de diálogo con la nueva administración de la Alcaldía de Quito para exponer sus necesidades y demandas, anunció Johnny Viteri, Técnico de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo.

Durante una reunión efectuada este jueves 8 de mayo, con las autoridades de la Renarec, el experto resumió el panorama de los recicladores en el país.

Indicó que la labor que cumple el personal, no solo que se limita a una compensación económica, sino que además los municipios del país no cuentan con mecanismos óptimos de reciclaje de materiales que pueden ser empleados para reutilización como papel, vidrio, plásticos, etc., sino que además la ciudadanía tampoco mantiene el concepto de reciclaje ordenado de estos materiales, especialmente en las ciudades que se generan gran cantidad de basura.

El Ministerio del Ambiente establece que en Ecuador se producen, en promedio, 4 millones de toneladas de basura al año; solo en Quito, se producen 2.200 toneladas de basura al día, de esa cantidad, se estima que los recicladores recuperan el 50%.

La cartera del Ambiente estimó a escala nacional en la producción de desechos, el vidrio es el 2,6%, la chatarra, 2,2%; el papel y el cartón 10%, el plástico el 11%.

La mayor parte de recolección de residuos se realiza a pie de verdad, es decir de las bolsas que dejan afuera de las viviendas. La Renarec señaló que el 25% de lo que hay en esas fundas es reciclable.

Juana Iza, secretaria de Renarec, añadió que están a la espera de la designación y conformación de las nuevas autoridades de la Secretaría del Ambiente de Quito, pero también se preocupan por promover marcos políticos. Para ello, en la Asamblea se promueve la Ley del Reciclaje y nivel de municipios se desea adecuar ordenanzas al Código Orgánico Ambiental, en su artículo 232 que promueve el reciclaje inclusivo.

Además se promueve un reglamento que garantice y obligue a los Municipios para que puedan modificar las ordenanzas a esta actividad y que se valore la labor de clasificación de desechos.

De acuerdo a cifras de la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, en Ecuador hay alrededor de 20 mil recolectores, de ellos 1.500 se encuentran en la Renarec. Su rango de ingreso fluctúa entre los $ 180 y $ 250 mensuales, es decir que no llegan al salario básico ($ 394) por lo que apenas el 1% de ellos ingresa al seguro social.

Iza señaló que esperan que en lo más pronto posible se levanten las mesas de diálogo con las autoridades municipales, en donde además se propondrá crear mecanismos para que la ciudadanía se involucre en la clasificación de residuos. "El reciclaje es una labor en la que participamos todos porque todos vivimos en el mismo planeta", expresó. (El Telégrafo)