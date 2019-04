1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Abril 2019

La Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha aceptó diferir la audiencia de apelación en el caso de David Romo. La Fiscalía apeló la decisión del Tribunal de primera instancia, que declaró inocentes a cinco personas del presunto asesinato del joven desaparecido en 2013.

A las 09:04, la Secretaria de la Sala explicó a los jueces Fabián Fabara, Pavlova Guerra e Inés Romero que había ingresado un escrito a las 08:19 del procesado Arbey Largo, solicitaba que se difiriera la audiencia porque su abogado está enfermo, para lo cual presentó un certificado médico.

Todas las partes, menos la Fiscalía, estaban de acuerdo con diferir la audiencia para garantizar el derecho a la defensa del procesado. La fiscal Teresa Coba, al contrario, señaló que ella se había presentado a tiempo y que la audiencia debía instalarse.

Un abogado de la Defensoría Pública estuvo presente, pero indicó que no podía asumir la defensa porque había sido notificado el viernes y no hubo tiempo suficiente para revisar el expediente. El juez ponente Fabara le preguntó si podía defenderlo después de escuchar a todos los procesados, pero el abogado dijo que no podía garantizar el derecho a la defensa por la complejidad del caso.

Por lo que, la Sala decidió diferir la audiencia por una única vez y alertó a los abogados que en el próximo señalamiento, ante la ausencia de algún abogado, actuará la Defensoría Pública. (La Hora)

La fiscal Teresa Coba pidió que la audiencia no se difiera. Todavía no se conoce cuál será su postura respecto del caso. Inicialmente, la Fiscalía acusó a cinco personas de asesinato. El Tribunal de primera instancia los declaró inocentes. @lahoraecuador pic.twitter.com/gDDXuuF9gY — Andrea Grijalva O. (@andreagrijalva) 8 de abril de 2019