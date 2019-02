El Telégrafo de Guayaquil

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Febrero 2019

El Instituto Geofísico (IG) cuenta con 180 sensores que registran los movimientos telúricos en tiempo real. Ecuador está ubicado sobre el Cinturón de Fuego. Los movimientos sísmicos en Ecuador tienen un referente histórico.

En 1906 las costas del país y del vecino Colombia fueron sacudidas por un terremoto de magnitud 8,8. También forman parte de ese histórico los ocurridos en 1942, 1958, 1979 y 2016, por citar los más potentes.

El pasado lunes 4 y martes 5 de febrero, nuevamente el país vivió dos sismos que causaron temor en los habitantes de las provincias de Guayas y Azuay, cuyas magnitudes fueron de 5.9 y 4.9, respectivamente. Para el geólogo Jorge Coronel, estos dos eventos corresponden al movimiento de las placas tectónicas, por el hecho de que Ecuador está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Es decir que aquí se concentran algunas de las zonas de subducción (placas tectónicas que están en permanente fricción) más importantes del mundo, provocando una intensa actividad sísmica.

“Este proceso genera muchos movimientos por la energía acumulada que es liberada”, explica Coronel. Con respecto al temblor del martes 5 de febrero en Azuay, Juan Carlos Jiménez, director de la Red Sísmica del Austro, dice que por la falla de Girón, hay zonas en las que se pueden registrar movimientos telúricos fuertes, por lo que es mejor estar prevenidos.

Ecuador -añade Coronel- está atravesado por fallas tectónicas, de las cuales algunas están activas. Una de ellas está asociada a Guayaquil y es la Puná-Pallatanga que viene desde el océano Pacífico, va por Alausí, sigue por Armenia (Colombia), y Venezuela.

Esta es larga y divide la cordillera Occidental. Sin embargo, el técnico del Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional, Esteban Hernández, manifiesta que los dos eventos son aislados y “no son nada fuera de lo normal”.

Él coincide con Coronel en que los temblores registrados obedecen a las fallas geológicas que liberan energía. “Estos dos sismos no tienen nada que ver el uno con el otro. Todos los días hay movimientos, lo que pasa es que a veces la gente los siente y a veces, no, pero eso no significa que no ocurren”.



Fuente: El Telégrafo