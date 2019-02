1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 05 Febrero 2019

Venimos a pedir justicia en memoria de Diana, su ausencia nos deja un gran dolor que no se cura con una palmada en la espalda. Así lo dijo Mauricio Castro, tío político de Diana Carolina, a la Comisión de Relaciones Internacionales, quien recibió nuevas comparecencias en el caso del femicidio ocurrido en Ibarra.

Castro pidió que no se oculte información y solicitó aclarar quién más, a parte del victimario, fue el culpable. Asimismo, resaltó que el Estado hasta el momento no da ayuda a la familia. No han golpeado la puerta para saber cuántos niños quedaron en la orfandad, si tienen dónde vivir, o qué comer, las autoridades no se han hecho presentes, comentó.

En otro tema, manifestó que sus allegados más cercanos ayudaron al Estado para que no exista un acto de xenofobia mayor contra el victimario, porque al ser una familia de paz calmaron los ánimos de la gente que quería lincharlo.

Marlon Jácome, abogado defensor de la familia de Diana Carolina, sostuvo que si la Policía Nacional actuaba con diligencia hubiese evitado el crimen. Dijo que el victimario dos veces guardó el cuchillo, una de ellas fue para sacar dinero y entregar a un “curioso” para que compre una botella de agua para Diana Carolina, esto según versión del propio victimario, dijo Jácome.

Al mismo tiempo, dijo que tienen versiones que las armas de los policías que participaron en el hecho no estaban cargadas. Por lo tanto, pidió que el caso sea catalogado por las autoridades como un crimen de Estado. También indicó que solicitó a la Fiscalía la reconstrucción de los hechos de los 90 minutos.

La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Marín, se solidarizó con los familiares de la víctima y señaló que exigirá al Ministerio de Inclusión Económica y Social una explicación de cuáles son las razones para la desatención de los infantes. Garantizó a Castro que el crimen en contra de su sobrina no quedará en la impunidad.

Por su parte, el asambleísta Fernando Flores manifestó que la Comisión generará un informe con los elementos necesarios para el conocimiento del Pleno y ahí se adopten las medidas políticas y administrativas necesarias.