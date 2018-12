1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 05 Diciembre 2018

Varios colectivos LGBT de Ecuador denunciaron este miércoles el maltrato recibido por dos personas transgénero en dos hospitales del país, tras haber sido atropelladas en una carretera en la provincia de Guayas (suroeste).

En un comunicado, Asociación Silueta X, la Colectiva Transfeminista y la Plataforma Revolución Trans explicaron que el pasado 23 de noviembre dos transexuales fueron presuntamente atacadas en la vía Daule, en Guayas, cuando una furgoneta las embistió mientras caminaban en horas de la noche.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital básico de Daule donde, según los colectivos, recibieron "una muy mala atención", para luego llevarlas al día siguiente a la Clínica Santa Inés, en la ciudad de Milagro, en la misma provincia.

En ese centro sanitario, operaron a una de las mujeres, con una fractura de brazo, pero no a la otra, que presentaba una fractura de cadera.

Según el comunicado, a esta última víctima, "la tienen padeciendo y le indican que cada día la van a operar, pero lo que sospecha es que tratan de retenerla", a fin de que se incremente el cobro por gastos médicos en la mencionada clínica privada.

Por ello, han hecho un llamamiento a la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, "para que se persone en este caso, regularice la operación de la compañera trans a quien tienen prácticamente padeciendo hace casi quince días y se pueda resarcir de alguna forma el daño y perjuicio ocasionados".

Aseguran que tienen a esta persona "aislada" y que, además, "no la chequean, sin mencionar que no le ofrecen respuesta", argumentando que al tener prótesis de silicona en la zona afectada, no podían efectuar la intervención quirúrgica que necesita. (QUITO)EFE