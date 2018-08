El Universo de Guayaquil

Publicado el Domingo, 05 Agosto 2018

‘No quiero que engordes’ o ‘quieres ponerte para tener relaciones con otros’ son algunas de las frases que escuchan las mujeres de sus parejas, en los consultorios, con el fin de que eviten algún método anticonceptivo. ‘Que hace perder la potencia sexual’ o ‘que nunca más se podrá procrear’ son, en cambio, algunas de las creencias sobre la vasectomía (intervención quirúrgica para la esterilización masculina).

Ambas evidencian los estereotipos y mitos que persisten en torno a la sexualidad en Ecuador, un país donde el número de nacimientos decae y las mujeres en edad fértil tienen menos hijos. Pero aquella realidad no ha implicado, por ejemplo, la disminución de los embarazos adolescentes.

De hecho, el 19,5% de los nacimientos del 2017 correspondió a madres adolescentes que tenían entre 10 y 19 años. La Organización Mundial de la Salud considera ese rango como parte de la población adolescente.

El libro Educación sexual desde la familia destaca el papel de los padres en este ámbito. Señala que el tema no lo pueden delegar y deben ser guías para que el inicio de una vida sexual sea responsable, cuando tengan madurez física y emocional.

La psiquiatra Rocío Álvarez asegura que "la familia debe hablar a los chicos desde temprano de la sexualidad... de las relaciones de pareja para que tomen decisiones cuando estén maduros”.

Brian, de 18 años, y Leonor, de 16, no se cuidaron una noche hace tres meses. “Estábamos muy fogosos y no teníamos un preservativo a la mano”, dice el joven. Al siguiente día fueron a un centro de salud de Durán (Guayas) para solicitar la pastilla del día después o de emergencia, que no es considerada un anticonceptivo por el Ministerio de Salud Pública (MSP). “Llegamos casi a las 5 (de la tarde). Los internos estaban reunidos. Hablamos con una doctora que nos pidió que le diéramos los detalles en frente de todos y contamos lo que nos pasó. Recién allí nos llevó al consultorio y nos dio la pastilla, nos reprendía como si se tratase de un familiar”, dice Brian.

Leonor ingirió la píldora, de la que se mantiene en debate por su uso. No es el caso de Michelle, de 20 años, e Íngrid Yupa, de 24. La primera dejó de cuidarse hace dos años porque escuchó que tras usar anticonceptivos se complica la procreación y esta semana nació su bebé. La segunda tuvo su segundo hijo hace dos años. “Ahora tengo el palito (implante)”.

Alrededor del 58% de los adolescentes de 15 a 19 años son sexualmente activos. Y de ellos apenas el 50% usa métodos anticonceptivos y accede a consultas de planificación familiar, indica Carlos Cisneros, subsecretario de Promoción de la Salud. En el grupo de 15 a 24 años, el 67,7% no usó anticonceptivos en su primera relación. De ahí que el 46,5% de los nacidos en 2017 correspondió a madres que tenían entre 10 y 24 años.

La vasectomía cuesta de forma privada desde $ 250 y se puede revertir, pero tiene un alto porcentaje que no sea efectivo. Según el MSP, entre 2013 y 2017 se hicieron 1.259 vasectomías y 66.725 ligaduras, lo que evidencia que la planificación recae más en las mujeres.

El ginecólogo Ramón Martínez dice que ellas tienen más opciones como píldoras, implantes e inyecciones que son los de tipo hormonales.

También están los de barrera. Los más usados son los preservativos sobretodo los masculinos, que también evitan las enfermedades de transmisión sexual. “Pero también tienen problemas, hay que ver la caducidad porque de eso depende la flexibilidad de que pueda romperse... En algunos casos se lo coloca después del intento de penetración en el que ya sale el líquido seminal que tiene millones de espermatozoides sin que se dé la eyaculación”, indica Martínez.

Los métodos naturales como el del ritmo son usados aunque poco porque requieren de disciplina, agrega. “Tiene que utilizarlo una mujer que tenga ciclos mensuales regulares”. Si es bien aplicado la eficacia es superior al 90%, lo que aumenta si se combina con otros como el denominado método de Billings. “Una mujer en su etapa preovulatoria ya elimina un moco, de tal manera que si nota que su vagina está húmeda y palpa un moco transparente, filante muy probablemente está en los días peligrosos, esos días debe evitar tener relaciones sexuales” . (El Universo)