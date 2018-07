1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 65% (2 Votes)

Lunes, 02 Julio 2018

Tras el incumplimiento del expresidente Rafael Correa de la orden de la jueza de Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, de presentarse hoy lunes 2 de julio de 2018 en su Secretaría en Quito, el movimiento político Unidad Popular (UP) y otras agrupaciones llevaron una cárcel simbólica al pie de la Corte de Guayas.

En lugar de presentarse en la Corte, Correa entregó a una carta en el Consulado ecuatoriano en Bélgica. En este texto el exmandatario se refiere a su calidad de “vinculado” en las investigaciones (en etapa de instrucción fiscal) en el caso de secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Correa prefirió declararse víctima de lo que él llama “persecución judicial y política.

Con esta “cárcel” de madera numerosos activistas políticos se instalaron al pie del Palacio Judicial con una manifestación pacífica para exigir la cárcel de Correa por el caso Balda y otros presuntos delitos.

El director de UP en Guayas, Alonso López y otros dirigentes insinuaron que la jueza Camacho debe ordenar la prisión preventiva del exjefe de Estado por su no comparecencia y haberse presentado a un consulado de Bélgica, cuando la justicia ecuatoriana no es extraterritorial.

Los dirigentes aseguran que la justicia debe ser implacable con el “correato” (gobierno de Correa entre 2007 y 2017) debido a los hechos denunciados.

En respuesta a la marcha de respaldo que anuncia la militancia de Revolución Alfarista, en favor de Correa, López respondió que responderán a esa jornada aunque cree que será un fracaso porque ya no tienen recursos del estado para buses, sánduches y botellas de agua. (La Hora)