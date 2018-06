1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Junio 2018

El cantante ecuatoriano Bratt Murgueitio, convocado a rendir versión por la investigación de un presunto delito de discriminación en el que habría incurrido, no se presentó a una comparecencia prevista para la mañana de este lunes 4 de junio del 2018 en la Fiscalía del Guayas.

El fiscal César Peña, de la Unidad Décima de Personas y Garantías, informó que el artista y exchico ‘reality’ cambió de abogado y que el defensor justificó su ausencia pues debía asistir a otra audiencia en la unidad Penal Norte No. 2.

El fiscal señaló para este miércoles 6 de junio del 2018, a las 11:00, la toma de su versión libre y voluntaria.

Murgueitio fue denunciado por supuesta discriminación al viralizar un video de la canción Me molestan estas mamás, que cuestionaba a las madres solteras y que mostraba a mujeres trabajando en las calles con sus hijos en la espalda. “Eres un mal ejemplo, como una madre no tienes derecho. Por más que reces mereces lo peor, y aunque reces ya no tienes solución", reza la letra del tema.

“El abogado ha presentado un justificativo legal, en el caso de la no comparecencia el miércoles se requerirá que sea traído por la Policía Nacional a rendir su versión”, indicó el Fiscal del caso.

La Fiscalía también está investigando delitos conexos como odio y la utilización de imágenes no autorizadas para el videoclip.

El artista se disculpó en su momento y reveló que con el polémico video buscaba crear conciencia en torno a la realidad de las madres solteras, como parte de una campaña publicitaria de una marca de pañales. De comprobarse el cometimiento de un delito, el cantante podría enfrentar entre 1 y 3 años de cárcel.

La Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil (AEBI) fue la primera denunciante en este caso, en el que se han ido adhiriendo nuevas denuncias.

Steven Reyes, abogado de AEBI, sostuvo que la Asociación busca crear un precedente para que las empresas desistan de utilizar la discriminación o el odio en sus campañas publicitarias.

“Queremos saber qué grado de participación tuvo Murgueitio en la creación de la canción, o si solo fue alguien contratado para transmitir un mensaje, por decirlo así. El objetivo tampoco es que sea detenido, pero queremos crear un precedente para que algo como esto no vuelva a ocurrir y que sepan que con la justicia no se juega”, dijo Reyes.

Patricia Castro Coronel, representante de la Fundación Comité de los Derechos Humanos Humanismo, radicó una nueva denuncia en este caso.

“Seguiremos vigilantes del proceso, queremos justicia, que la ley sea para todos. Queremos que las mujeres y las madres sean respetadas, basta de violencia y de engendrar esta cultura del odio hacia las mujeres”, indicó.

También se acusa a la empresa de pañales por su participación en la controvertida campaña publicitaria.

En un comunicado, la empresa de pañales ha explicado que pretendía visibilizar a las madres solteras y movilizar al público a su favor levantando polémica, pero reconoció que la respuesta al mensaje no fue el esperado. “Entendemos que esta comunicación ha ofendido a algunas personas y lo lamentamos”, apuntó la firma. (El Comercio)