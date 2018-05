1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Martes, 29 Mayo 2018

El vicerrector del colegio Miguel Cordero Crespo, en Cuenca, llevaba a los niños ante el sacerdote César C. M. para que los agreda sexualmente.

Así cuenta Jaime, quien es la quinta víctima del cura. Decidió romper el silencio y contar su historia. Fue agredido a los 11 años.

Contó que había un vicerrector que le "cubría todo" a César C. Esta persona -dijo- era quién los sacaba del grado y llevaba a los niños directamente al rectorado. "Hacia todo para que el padre César se meta en su jaula", dijo.

Los actos de agresión sexual en su contra comenzaron un día que llegó tarde.

En ese plantel -añadió- había la costumbre de cerrar las puertas a las 07:00.

Los niños que llegaban tarde tenían que esperar hasta la siguiente hora. Fue cuando el entonces rector le hizo quedar en el patio.

Le llamó al segundo piso. Le hizo pasar al rectorado "y con mañas de demonio me topó la cara, piernas , me sacó el pene, me hizo sexo oral", contó el menor.

En ese momento entraron más niños. El sacerdote se asustó y los sacó del lugar. Le dijo a Jaime que no pasaba nada. Le dijo que podría ser parte del coro o de la banda de guerra.

En ese momento no contó nada a sus padres por miedo. Sabía que sus papás pensarían que él era un malcriado e incluso lo hubieran descomulgado de la iglesia.

En ese plantel sufrió agresiones por tres años. Se retiró en el cuarto curso. "Ya no quería estudiar".

Contó que tuvo miedo al poder del dinero del padre y las influencias de la institución religiosa.

También un sobrino suyo fue abusado sexualmente por el sacerdote a los 11 años. Le culpabiliza de la suerte de su sobrino, "ahorita es drogadicto, alcohólico y lo peor de la sociedad por su culpa".

Jaime presentó este 29 de mayo la denuncia en la Fiscalía.

El sacerdote actualmente tiene 91 años. (EcuadorTV)