1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 29 Mayo 2018

El monumento del sacerdote César C., antes ubicado en la sede central de la Universidad Católica de Cuenca, en la Avenida de las Américas, fue retirado la tarde del lunes 28 de mayo por personal de la institución.

Cesar C., de 92 años, debe responder por cinco denuncias de abuso sexual. Los hechos habrían ocurrido hace 40 años, pero fueron revelados por una de las víctimas, quien decidió romper el silencio y narró su testimonio.

Uno de los denunciantes ocultó el secreto por décadas. Ahora tiene 64 años, pero según su relato, fue abusado a los 7 años. Contó que el sacerdote le pidió permiso a su madre para darle catecismo y durante ese encuentro ocurrió la violación. "Me sentó en sus piernas, me empezó a besar y me violó. Yo estaba muy asustado", expresó la víctima.

En los últimos días la estatua fue objeto de actos de vandalismo, lo cual ponía en peligro a estudiantes y docentes del centro de estudios que trabajan ahí, según comentaron miembros de la comunidad educativa.

La efigie de Manuel de Jesús Serrano Abad, ubicada junto al monumento al sacerdote, también fue retirada por la posible confusión entre las figuras. (Ecuavisa)