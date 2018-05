1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 27 Mayo 2018

Este domingo se cumplen dos meses del asesinato de Gavis Moreno, directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil, quien fue víctima de un atentado cuando se dirigía a su hogar después de la jornada laboral.

Familiares y conocidos se reunieron en la plaza Vicente Rocafuerte, en el centro de la urbe porteña, para realizar un plantón con el objetivo de exigir justicia.

"Hace una semana nos dijeron que no saben nada, que no saben de dónde provinieron las balas... No vemos un avance en las investigaciones", dijo uno de sus parientes.

Otro de los familiares de la mujer que fue acribillada en la vía Perimetral comentó que hay varias interrogantes que están sin respuesta, como "¿por qué no tenía custodia policial?"

En el plantón retumbó la expresión: "¡señor, señora no sea indiferente, se mata a la mujer en la cara de la gente!".

Otro de los pedidos que hicieron los familiares fue que se cumplan las promesas de ayuda para los hijos de la funcionaria asesinada.

En el atentado también fue herido el conductor del vehículo en el que se movilizaba la ahora occisa. Esta persona fue incluida en el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía. (El Universo)