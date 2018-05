1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 80% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 21 Mayo 2018

Desde las 07:00 de este lunes 21 de mayo, familiares y amigos del cabo segundo Wilson Ilaquiche, quien desapareció el pasado 12 de mayo en el poblado fronterizo Tobar Donoso (Carchi), realizaron un plantón en la Plaza Grande.

Ellos llegaron desde el cantón Valencia, provincia de Los Ríos, para pedir al presidente Lenín Moreno que la búsqueda del soldado no cese.

"Son ya diez días desde que desapareció y hemos tenido que pasar en una dolorosa incertidumbre", comentó Viviana Ilaquiche, hermana del uniformado.

La familia pide conocer qué exactamente estaba haciendo su allegado cuando desapareció.

"Me llamaron el domingo 13 de mayo a dar la noticia de que ya no lo encontraban. Él había estado con tres compañeros más, ellos aparecieron pero él no", señaló Gloria Gavilánez, madre del soldado.

Durante este fin de semana la familia se llevó un terrible susto cuando les indicaron que circulaban fotos de un cadáver y que presuntamente se trataría de su ser querido.

Sin embargo, un pariente que se encuentra en Esmeraldas fue a corroborar en la morgue de esa ciudad y no encontró ningún cuerpo.

Luego de ello autoridades del Cuartel de Esmeraldas y de la Dirección Nacional de Muertes Violentas de la Policía (Dinased) les manifestaron que era información falsa, explicó la madre del desaparecido.

Por ello aseguran que no pierden la esperanza de que lo puedan encontrar sano.

El soldado de 29 años, oriundo de Valencia, provincia de Los Ríos, estaba prestando sus servicios en la frontera desde el pasado 29 de abril, según lo señaló su hermana. (El Comercio)