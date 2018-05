1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 18 Mayo 2018

Lo que era un paseo por un centro comercial del norte de Guayaquil, terminó convirtiéndose en una peculiar pedida de mano. La protagonista de esta novedosa historia es Lupita Chica, de 23 años, quien nunca imaginó lo que le esperaba a lo largo de su periplo.

Eran las 19H30 del 16 de mayo de 2018, cuando Lupita ingresaba al centro comercial, en compañía de su mejor amiga, quien la llevó directamente al punto de información. Allí recibió el primero de una serie de detalles: una rosa roja con un papel que decía: esta es una noche de sorpresas. Continuó caminando y en cada isla le entregaban una rosa hasta que llegó a la parte central, a la altura del local de telefonía móvil donde trabaja una amiga del colegio.

Se detuvo allí y comenzó a sonar la canción Perfect, de Ed Sheeran, sus amigas le pedían que se quede en ese lugar y cuando empezaba a sonar Cásate conmigo, de Silvestre Dangond y Nicky Jam (otra de las canciones, sin saberlo dedicadas), apareció su novio Edward Solórzano, con un grupo de familiares y amigos, todos con carteles el mano y la leyenda que decía: ¿Negrita, te quieres casar conmigo? Mientras ella estaba envuelta en sollozos y emoción, el joven se arrodilló y le puso el anillo en su mano, el sí fue rotundo.

Edward estuvo preparando la sorpresa desde hace un mes, tras 5 años de noviazgo, decidió que ya era el momento de sellar su amor. ¿Te lo esperabas? Para nada, dijo Lupita, pero “me pareció extraño porque él suele irme a ver al trabajo, pero esta vez dijo que no podía ir”. “Quería algo que ella se sorprenda de verdad, si no llora no le pido la mano, me dije”, comentó el joven novio. Ambos son compañeros de universidad y estudian el último semestre de Marketing.

Así, Lupita y Edward cerraron lo que parecía una noche cotidiana en Guayaquil, ahora solo les falta definir la fecha. ¡Felicidades a los futuros esposos!