El Mercurio de Cuenca

Miércoles, 09 Mayo 2018

El asesinato del taxista Manuel Alarcón, en Ambato, el pasado fin de semana, cuestiona la seguridad y protección de los transportistas. Taxistas y conductores de servicio público consultados para este nota coinciden: no se sienten protegidos con el sistema de seguridad existente y señalan haber sido víctimas de delitos como heridas, asaltos, amenazas, robos y hurtos.

“Casi no hay protección porque, si bien las cámaras graban en video, no nos ayuda hasta que llegue el 911 o la Policía a rescatarnos. Nos puede pasar lo que le pasó al compañero en Ambato, solo puede llegar una ambulancia. No nos da garantías”, señala Cristian A., taxista.

Los “taxis seguros” disponen de cámaras y un botón de pánico enlazados con el Sistema de Seguridad 911 desde donde se envía cualquier auxilio que necesite un transportista.

Pero en su opinión las cámaras no dan una seguridad al ciento por ciento. Estiman que son útiles para grabar los hechos e identificar a un delincuente pero no para recibir un auxilio y rescate inmediato. Los taxistas confían, más bien, en auxiliarse mutuamente mediante un aviso o alerta enviada por su sistema de comunicación de radio enlace.

Bolívar Sucuzhañay, dirigente de la Unión de Taxistas, estima, sin embargo, que las cámaras de seguridad son disuasivas, de ayuda para el conductor y el pasajero, pues sin ellas no habría la evidencia para sancionar al responsable del crimen. El dirigente advierte que hay un inconveniente con los taxis que sustituyeron a otros que salen de servicio. Los nuevos taxis no tienen el sistema de seguridad y el trámite para instalarlo está tomando a veces hasta seis meses, lo que los hace vulnerables.

Su colega, N. Loja estima, que, en materia de protección, las cámaras no dan el mejor resultado. Asegura que al verse en una emergencia ha accionado el “botón de pánico” algunas veces, sin haber sido atendido de inmediato. Cuenta que en alguna ocasión los propios delincuentes han accionado el “botón de pánico” del taxi.

Además, hay varios tipos de delitos que sufren los taxistas: golpes, asaltos e incluso sustracciones no violentas, pero, hasta advertirlo, los delincuentes hechos pasar por pasajeros le despojaron de su teléfono celular. Sobre protección coincide con su colega anterior: “Los radios son la única manera de cuidarse. Eso es lo más rápido. Cuando hay un asalto a los compañeros somos solidarios, nos comunicanos y nos dirigimos al lugar, para auxiliar, para apoyarnos, para todo”, manifiesta.

Hernán S. conduce una camioneta de transporte mixto, asegura, igual que sus colegas, que no siente seguridad. Muchas veces las llamadas son infructuosas. Ha sufrido tres robos a mano a mano armada por ladrones que le exigieron su celular y su dinero.

La tecnología es útil, manifiesta, pero algunos compañeros suyos, por la edad, no están familiarizados con la tecnología actual y no saben operar los aparatos. Inclusive ellos prefieren retirarse del trabajo antes de la noche.

El viernes, 3.600 taxistas de la ciudad de los dos gremios que sirven en ella: la Unión de Taxistas y el Frente Unido portarán crespones o cintas negras como señal de luto y solidaridad con su compañero asesinado en Ambato. (AVB)-(I)

