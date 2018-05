1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Jueves, 03 Mayo 2018

El Banco Solidario ha logrado un variedad de triunfos en lo que va del año, entre ellas se resaltan algunas cifras relevantes:

• Número de clientes de crédito: 276 644

• Colocación acumulada: US$ 180.66 millones

• Saldo de cartera bruta: US$ 583.07 millones

• Saldo de financiamiento del exterior: US$ 157.98 millones

• Patrimonio técnico: 16,03%

Universidad Internacional SEK premia al Solidario

El Solidario fue galardonado con un reconocimiento en la categoría “Excelencia en el Financiamiento a Emprendedores” por parte de la Universidad Internacional Sek (UISEK). El premio lo recibió Fidel Durán, gerente general del Banco, de manos de Diego Herrera director de posgrados de la escuela de negocios de la universidad.

Laboratorio de Innovación

Se ha trabajado con círculos de innovadores para tener un modelo de innovación propio de la cultura Solidario para facilitar el mayor desarrollo de ideas, productos y servicios. Algunos de los resultados que se visibilizan son: la mejora de la experiencia de los clientes, reduciendo el tiempo en las transacciones; los kioskos de autoservicio; alianzas que ofrecen más comodidad a los clientes de tarjeta; el incremento de servicios por internet; entre otros

Kioskos de autoservicio

Con el objetivo de dar un mejor servicio a los clientes, estar más cerca de ellos y facilitar las consultas, se crearon los kioskos de autoservicio en la mayoría de las oficinas.

Este formato de autoservicio reduce el tiempo de visita del cliente, lo cual redunda en su satisfacción. Y se incrementa la productividad de las plataformas al desarrollar con eficiencia su gestión comercial.

“Más Fácil” ofrece resultados

La plataforma de cobros con tarjeta de crédito y débito, a través de un dispositivo móvil, es Más Fácil. En todo el Ecuador, establecimientos, kioskos y transportes operan con este dispositivo. Solo necesitan tener un teléfono inteligente, conexión a internet y una cuenta personal en el Solidario. Clientes con tarjeta de crédito Alia (emitidas por Banco Solidario y por algunas cooperativas), pueden utilizar este servicio. El beneficio para el usuario es la cobertura y la seguridad, pues no se desprende de la tarjeta.

Boletín informativo de Asomif

El primer informativo electrónico de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, Asomif, está en circulación. Contiene datos sobre 5 bancos: DMiro, BancoDesarrollo, Finca, Solidario y VisionFund, y reporta los avances que este colectivo impulsa en beneficio de las microfinanzas del Ecuador.

203 personas reciben Salud Financiera

En el colegio Central Técnico, 89 alumnos de tercero de bachillerato recibieron el taller “Entendiendo del manejo del dinero”. En Riobamba, 41 clientes del Solidario aprendieron a manejar mejor su dinero con el taller “Chequea tu salud financiera”. Así mismo, proveedores del Solidario en Quito y personal de Mall El Fortín y de la empresa Ransa en Guayaquil.

Abraza a tu cliente interno y externo

Una pequeña inversión de buen servicio, da un gran retorno.

Es una enseñanza del taller de servicio al cliente interno y externo “Abraza a tu cliente”. Atender bien es ser entusiasta, orientador, eficiente, cercano con el cliente… es decir, abrazarlo.

Capacitación ambiental y siembra en La Bota

En el Comité del Pueblo, barrio La Bota, voluntarios del Solidario informaron a los moradores del sector sobre la recuperación de la quebrada San Antonio. A 137 dueños de viviendas y locales se les invitó a visitar y cuidar lo que antes era un basural, y que hoy es un área verde con juegos infantiles y un sendero para caminar. Junto con un volante explicativo, se les capacitó sobre la forma de reciclar los desechos.

Misión Médica Rotary Club Ambato

Aproximadamente 700 pacientes recibieron cirugía reconstructiva, tratamiento de terapia y también sillas de ruedas y coches, en la Misión Médica Rotary en Ambato. 197 voluntarios, nacionales y extranjeros, se realizaron 102 operaciones, 1060 tratamientos y evaluaciones, más la entrega de implementos para discapacitados. Un grupo de Solidarios apoyaron también con donaciones y trabajo voluntario.