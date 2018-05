El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 02 Mayo 2018

Su ropa estaba manchada de sangre, desde su blusa hasta su pantalón. La nariz estaba vendada. Tenía heridas en los brazos y estaba hasta sin poder hablar de la agresión que sufrió por parte de su exesposo la noche del lunes, en la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo sur.

La mujer llegó ayer a la Unidad de Flagrancia en el Albán Borja para denunciar al padre de sus tres hijos, que ya tenía en su contra una boleta de auxilio por otras agresiones y actos de violencia que hizo en su anterior hogar.

La afectada, a quien se le otorgó cuatro días de incapacidad, dijo que su exconviviente quería regresar con ella.

“Ya lo había premeditado. Me pidió a los bebes para llevarlos a que pasen el feriado donde su mamá. Yo lo vi temprano deambulando el lunes, pero no presté atención. A eso de las diez de la noche me llamó a la puerta y como no le abrí, se subió por el techo de la vecina e ingresó por el patio”, contó la mujer.

Agregó que el sujeto le empezó a dar golpes en la cara, a darle patadas e incluso con un palo que encontró, por lo que no pudo activar en botón de pánico que tiene instalado en su celular, sin embargo, pudo salir y gritar por ayuda. Vecinos llamaron a la Policía.

El fiscal Víctor González expresó que, según la denuncia, el sujeto se quedó acostado en la cama y la policía pudo ingresar a detenerlo.

En ese momento, algunos vecinos lo habrían agredido y estaría fracturado el brazo, por lo está asilado en un hospital.

González dijo que el delito es violencia intrafamiliar por lesiones físicas, que la sanción es de 30 a 60 días de prisión, pero por el incumplimiento de una orden judicial (boleta de auxilio) podría ser de uno hasta tres años, dependerá de cómo se desarrolla el proceso.

En tanto que en ese mismo sector, un hombre de 32 años llegó ayer a denunciar a su esposa de 28 que lo agredió la noche del lunes con un frasco de vidrio y lo rasguñó. Según cuenta el denunciante, su exconviviente habría llegado en estado etílico.

“Toma mucho mi mujer, llega a agredirme y a la bebé también. Le da cachetadas, le pega. Me amenazó con matarme, mandarme a robar la moto”, expresó el afectado, quien llegó con su hija de 4 años a hacer las diligencias en la Unidad Judicial.

Agregó que tuvieron más de diez años de relación y que en los últimos años la mujer se tornó más agresiva presuntamente por nuevas amistades que ahora la rodean.

“Yo estaba en el trabajo y mi hija me dice que fueron a una fiesta en la que se ha puesto a bailar y tomar con hombres”, dijo el afectado ayer.

La agresión habría ocurrido en la casa del hombre, en donde también viven sus padres y hermanos. “Ya quiero que ella se vaya, pensé que cambiaría, pero ya vengo a sacar boleta de auxilio, a ella no le importa porque sigue dormida como si no hubiese pasado nada”, manifestó. Él sería notificado de la hora de audiencia.

Estos dos casos de violencia intrafamiliar alarmaron a los vecinos en el Guasmo sur, zona en donde se activó el botón de pánico para pedir auxilio. (I)



Fuete: El Universo