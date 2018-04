La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 20 Abril 2018

Desde mayo de 2017, Christian Heriberto R.S. tenía dos vidas, ambas como hombre de seguridad. En la una, cuidaba al presidente de la República, Lenín Moreno, como parte de su Servicio de Protección. En la otra protegía los “traslados de droga”. Eso quedó claro en el parte policial de su detención.

Él es parte de las 21 personas detenidas por pertenecer a una organización dedicada al tráfico de drogas y a otros delitos, como robo de casas.

De hecho, este miembro de la Armada Nacional no fue apresado durante el operativo ‘Impacto 135’, del 12 de abril, ya que se encontraba junto al primer mandatario en Lima, en la Cumbre de las Américas. A Christian Heriberto R.S. se lo detuvo el 14, dos días después.

Este grupo de seguridad, que cuida tanto al Presidente como a la Vicepresidenta, no es parte de la escolta presidencial, sino que se encargaban de forma directa de protegerlos en todas sus actividades.

El exvicepresidente León Roldós piensa que es muy grave que una persona vinculada a esas actividades ilegales haya sido parte del grupo de protección de Moreno. “Son personas que andan con el Presidente permanentemente, como en el viaje con él a Lima, lo cual demuestra la gravedad del tema”, explica. En su opinión, el primer mandatario heredó los entornos que permiten la presencia de esos peligros.

Contexto e información

La Hora hizo un pedido de información al secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, para que informe sobre los procedimientos para seleccionar al personal del Servicio de Protección Presidencial y sus controles. Pero su respuesta no llegó hasta el cierre de esta edición.

Para Fredy Rivera, experto en temas de seguridad, la detención de Christian Heriberto R.S. evidencia nuevamente la falta de inteligencia y contrainteligencia, tanto de la Secretaría Nacional de Inteligencia como del propio Servicio de Protección Presidencial.

“Otra vez aparece la ex Senain como la responsable directa en no haber detectado a tiempo los movimientos de este sargento de la Marina vinculado, según las investigaciones, al narcotráfico”, dice, asegurando que la entidad en proceso de eliminación se dedicó a otras cosas y no a su misión de velar por la seguridad nacional.

También piensa que fallaron protocolos, porque en temas de seguridad de un jefe de Estado, la confianza en la gente que lo protege se mide permanentemente con mecanismos que cada país diseña, como pruebas del polígrafo, exámenes trimestrales o semestrales de consumo de drogas y alcohol. (MMD)



Fuente: La Hora