1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 17 Abril 2018

La pareja de Paúl Rivas, Yadira Aguagallo, habló en Primera Impresión sobre las diferentes reacciones que se han presentado por la situación vivida por el equipo periodístico de diario El Comercio.

Aguagallo señaló: “Nosotros como familiares exigimos e imploramos el regreso de los cuerpos de nuestro seres queridos. No hubo garantías para su vida, no respetaron su vida y que sus cuerpos no sean utilizados como mercancía de cambio”.

Además, pidió a los gobiernos de Colombia y del Ecuador, así como al grupo Oliver Sinisterra que entreguen los cuerpos de Paúl, Efraín y Javier.

La entrevistada mencionó que la principal duda que hay es saber por qué el grupo Sinisterra opta por asesinarles a los tres compañeros y amigos. “Esa es la duda más grande que el gobierno de Colombia y el de Ecuador tienen que solventarles a las familias”, acotó. Añadió que desean que las personas que conformen la Comisión de Seguridad deben ser “incorruptibles, un referente social y que brinden las garantías de transparencia de este proceso”.

Aguagallo se refiere a Paúl como un fotógrafo que le encantaba realizar retratos con el fin de representar un tipo de comprensión sobre las circunstancias que atravesaban las personas. “Es fundamental que el país se una y levantar su voz de sensibilidad creo que es el mejor homenaje que le podemos hacer como sociedad a Paúl, Efraín y Javier”.

Finalmente, Yadira hace un llamado al gobierno colombiano, ecuatoriano y al grupo Oliver Sinisterra, “Necesitamos que Paúl, Efraín y Javier descansen en paz y para eso, el regreso de sus cuerpos es fundamental. Fallaron en traerlos con vida, sus vidas no fueron respetadas, que al menos sus cuerpos si lo sean, porque sus familias los necesitan”, aclaró. (EcuadorTV)