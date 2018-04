1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 14 Abril 2018

Nancy Ríos, de 31 años, recorre Guayaquil en bicicleta desde que estaba en el colegio La Inmaculada, cubriendo una ruta que se extendía desde la ciudadela Sopeña hasta Eloy Alfaro y Colombia, al este de la ciudad.

Actualmente usa el mismo vehículo para transportarse a su trabajo, en malecón Simón Bolívar y Olmedo. La mayor dificultad para circular la encuentra al llegar al sector de la Bahía. “No se puede, toca subirse a la acera porque no hay espacio en la calle”.

Para los grupos de ciclistas que forman parte del colectivo Masa Crítica Guayaquil, existe una deuda pendiente desde el Municipio local en cuanto a dotar a la urbe de rutas seguras para esta modalidad de movilización.

Arturo Stacey, del grupo Hotbike, manifestó que se han presentado propuestas al Cabildo pero que aún no han recibido respuesta o indicio de que serán desarrolladas. “Es necesario que se concreten planes de desarrollo vial para estos vehículos”.

En 2011, el Municipio estableció un proyecto de $ 500.000 con el fin de construir 10 bicirrutas que abarcarían el centro y norte de la ciudad. En junio de 2012, comenzó la primera de las rutas pero tras un año de operación, de cuya logística se encargaba la Fundación Biciacción, fue suspendida.

La exedil Gina Galeano, mentora de la propuesta, recordó que antes de culminar el período de su cargo conversó con los actuales miembros del Concejo para retomar el proyecto pero aquello nunca se concretó.

En las calles del centro casi no quedan huellas de la pintura en el suelo (señalética horizontal) que demarcaban los carriles exclusivos de los ciclistas. Así se evidencia en el Malecón, y en las avenidas Junín y Chile por donde se marcó el espacio.

La falta de continuidad no fue el único obstáculo que percibieron los pedalistas. Luis Alfonso Saltos, consultor en urbanismo, señaló que uno de los errores del proyecto abandonado hace casi seis años es que “los recorridos que se generaron no interconectaban espacios públicos de Guayaquil”.

En declaraciones para el canal de televisión Ecuavisa, el vocero del Cabildo, Jorge Rodríguez, aclaró que no se eliminarán las ciclovías, pero no mencionó si las actuales serán potenciadas. Adicionalmente, anunció la promoción de ciclopaseos durante los fines de semana y en horarios restringidos.

A criterio de Saltos, la Alcaldía debe considerar las formas de movilización de los guayaquileños, las cuales no se limitan a sectores turísticos como pretendió la iniciativa municipal. “Si tú no conectas puntos estratégicos para ciclistas con las centralidades de la ciudad para generar circuitos, es como que la Metrovía no tuviera un destino fijo”, afirmó Saltos.

Sobre la base de aquello, Masa Crítica Guayaquil propone que se generen carriles y rutas exclusivas para pedalistas, así como ya existen para la Metrovía y los buses de transporte urbano.

“No es solo diversión o deporte”, manifestó Enrique Guerrero, del grupo Facebook Cyclists. “Si hacemos ciclorrutas quiere decir que la bicicleta quedó para el día domingo y que el único medio de transporte en Guayaquil es el vehículo motorizado”.

También se señaló la falta de una ordenanza que establezca los deberes y derechos de los ciclistas como ya existe en Quito. (El Telégrafo)