Detalles Publicado el Jueves, 12 Abril 2018

El ministro de Educación, Fander Falconí, se lamentó este miércoles del caso de Magdalena Caicedo, profesora que el viernes pasado murió en Esmeraldas a causa de cáncer y sin recibir el pago de la bonificación que le correspondía por sus 30 años de trabajo.

“Yo lo lamento. Nosotros hicimos todo el esfuerzo por pagar mientras la compañera jubilada estaba en vida”, afirmó el funcionario; no obstante, adujo que esto no pudo concretarse “por problemas administrativos que no dependieron del Ministerio de Educación”.

Falconí recordó que el actual Gobierno heredó una deuda cercana a los 1.200 millones de dólares por concepto del pago de valores pendientes a jubilados del sector público, de los cuales el 80% pertenecen al Magisterio.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, en su informe de marzo ante la Asamblea aseveró que en los últimos nueve meses ya se había logrado pagar más de 600 millones de dólares por este concepto.

Ledesma no precisó un plazo de solución para este problema, que también afecta a jubilados de la salud, pero afirmó que junto a la Secretaría de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Finanzas se busca reunir los recursos para saldar esta deuda.

“Estamos buscando los fondos adicionales para ir cubriendo estos valores”, dijo Ledesma. Falconí, entretanto, sin precisar un monto, afirmó ayer que el pago que correspondía a Caicedo se lo entregará a su familia.

Los que faltan

Según el Ministerio de Educación, durante 2017 el Estado invirtió 185’020.104.61 para el pago de jubilaciones, beneficiando a 3.987 trabajadores de esta área a escala nacional.

Pero aún, cerca de 10 mil esperan ese pago, entre ellos 9.284 que se acogieron a la jubilación no obligatoria, 60 cuya jubilación era obligatoria (por tener 70 años o más), 80 por invalidez y 14 por jubilación especial por vejez. Para ello se requieren de unos 448 millones. Fuente: La Hora