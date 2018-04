1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 11 Abril 2018

Diario El Telégrafo fue el primer medio de comunicación visitado por la caravana denominada "Nos Faltan Tres", que agrupa a familiares, periodistas y allegados del equipo de trabajo secuestrado en la frontera norte.

La caravana inició la actividad con un plantón en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, a las 10:00 de este miércoles 11 de abril y continuará visitando empresas de comunicación.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, fotógrafo de diario El Comercio, detalló que en relación a un supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra, el ministro del Interior, César Navas, se contactó con ellos y les "dio información de primera mano, antes de que circulara y se diera la rueda de prensa".

Por ello, afirmó Ricardo Rivas, tanto él como los demás familiares se "mantienen tranquilos, a la espera de que la autoridad oficial se pronuncie respecto a este tema".

Aunque no precisaron mayores detalles, anunciaron que esta tarde viajarán a Lima para acudir "a unas citas previstas", aprovechando la Cumbre de las Américas (13 y 14 de este mes) para "elevar su voz de protesta indicando que Ecuador no tiene por qué ser parte de un conflicto que no es nuestro".

Mientras tanto, otro grupo de familiares seguirán en el país ejecutando movilizaciones y plantones en diferentes lugares del país. (El Telégrafo)