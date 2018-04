El director ejecutivo de la Comisión de Tránsito de Ecuador (CTE), José Gálvez, indicó la mañana de este martes 10 de abril, que ha sido retenido el vehículo involucrado en la agresión contra la agente Angélica Martínez.

Detalló que personal de la Fiscalía y Policía Nacional procedieron al allanamiento de un inmueble en Portoviejo (Manabí), donde fue encontrado el auto.

El lunes 9 de abril, Gálvez presentó ante la Fiscalía de Rocafuerte, en Manabí, la denuncia por la agresión a la vigilante.

"El presunto autor del delito ha sido plenamente identificado", aseguró.

Agente con descanso médico

3/4 Para conocimiento de la ciudadanía, me he reunido con la Cabo Angélica Martínez, y le he expresado toda nuestra solidaridad y respaldo en su proceso de recuperación, tanto física como psicológica. pic.twitter.com/HiZbR7iXOg