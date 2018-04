El Mercurio de Cuenca

Martes, 10 Abril 2018

Tal como lo previsto, ayer de 20:00 a 00:00 se cumplió la primera de las tres jornadas de pruebas nocturnas de los vagones del Tranvía Cuatro Ríos.

La segunda será hoy y la tercera mañana, en el mismo horario.

El recorrido es similar al que se hizo en las demostraciones diurnas que comenzaron el último miércoles. Inicia en el patio taller, en la avenida México, y termina en el sector del Corazón de Jesús, en la calle Gran Colombia.

Xavier Barrera, concejal y presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, del Concejo Cantonal de Cuenca, indicó que alistan dos normativas municipales para el funcionamiento de este nuevo sistema de transporte.

Una: Ordenanza que Conforma y Regula el Funcionamiento del Sistema Cantonal de Gestión de Riesgos, así como la Incorporación de los Protocolos del Sistema de Comando de Incidentes y las Normas de Sectorización a la Normativa Municipal.

Ordenanza

Y la otra: Ordenanza que Regula el Funcionamiento del Proyecto Tranvía Cuatro Ríos. En la que participa también Iván Granda, concejal y presidente de la Comisión de Legislación del cuerpo edilicio.

Para Barrera “hace falta la socialización, la familiarización de la ciudadanía con el proyecto, nos damos cuenta que la ciudadanía no tiene conocimiento de como va a operar el proyecto y allí es donde tenemos que fortalecer (…)”.

Barrera reconoció que es necesario la transferencia de conocimientos y no solo al cabildo sino también a jueces, fiscales y peritos, dado que no hay antecedentes en el país sobre esta nueva modalidad de transportación.

El edil adelantó que uno de los planteamientos es que en cada uno de los módulos tranviarios se puedan tener cámaras frontales y laterales, pero además en los sitios de mayor confluencia de tránsito, redondeles y algunas intersecciones.

Puntos críticos

Jaime Guzmán, director de la Unidad Ejecutora del Tranvía, indicó que entre los puntos críticos identificados en los recorridos de ensayo está el paso deprimido de la Feria Libre, en El Arenal.

Además constan el redondel de la avenida De Las Américas y Remigio Crespo y el puente sobre el río Tomebamba. Adelantó que la última prueba de este mes será el jueves 12 de abril a partir de las 10:00.

Afirmó que el objetivo de la movilización nocturna de los vehículos tranviarios es verificar el comportamiento del sistema de iluminación. También medir el comportamiento del tránsito.

Ratificó que según la planificación de obras, en el mes de julio está previsto que las unidades lleguen hasta el sector de la Plaza Cívica y en octubre hasta Milchichig, al norte de la urbe. (CSM)-(I)

CRITERIOS

Para Vicente Tacuri, conductor de un bus de la cooperativa de transportes Occidental, la capacitación sobre las medidas de seguridad para el funcionamiento del Tranvía Cuatro Ríos debe ser también en el sector rural.

“Nosotros servimos a las parroquias y escuchamos que las personas no conocen bien como va a ser el tranvía y de lo que he escuchado no puede frenar enseguida y eso puede ser la causa de accidentes…”, comentó.

El criterio de Tacuri es compartido por Juan Quezada, conductor de una buseta escolar del colegio Manuela Garaicoa, para quien se debe capacitar en escuelas y colegios sobre la operación de este nuevo sistema de transporte.

“Desde ahora se debe comenzar a capacitar a los estudiantes porque ellos son quienes replican el conocimiento en sus casas, ellos son una parte fundamental para la prevención de accidentes con el tranvía…”, sostuvo.

DETALLES

Alrededor de 2,5 kilómetros (km) recorrió el Tranvía Cuatro Ríos ayer, desde la avenida México, en donde está su patio taller, hasta el Corazón de Jesús, en el Centro Histórico de Cuenca.

La empresa ACTN Tranvía Cuenca, de Francia, reinició los trabajos de construcción del proyecto Tranvía Cuatro Ríos desde el 18 de diciembre de 2017 con un plazo de 300 días para terminar.

El Consorcio Cuatro Ríos de Cuenca (CCRC) fue contratado por unos 72 millones de dólares en 2013 para ejecutar las obras civiles del proyecto Tranvía Cuatro Ríos. No cumplió con el contrato.

El Equipo Operativo Interinstitucional (EOI), integrado por las instituciones de seguridad del Municipio de Cuenca participa en las jornada de pruebas del Tranvía Cuatro Ríos.

