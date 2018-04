1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 04 Abril 2018

El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, a cargo del monitoreo de eventos telúricos, desvirtuó rumores e informaciones falsas que circulan a través de redes sociales sobre un próximo evento sísmico en Quito.

“Ante los rumores que se presente un terremoto en la ciudad de Quito en las próximas horas, el Instituto Geofísico quiere aclarar que nadie puede predecir la ocurrencia de un sismo ni su intensidad y hace un llamado a no prestar atención a este tipo de comentarios no oficiales que no tienen ningún fundamento científico”, manifestó la institución.

Este lunes se produjo un evento telúrico de mediana intensidad, cuyo epicentro fue la ciudad de Quito.

Ante este fenómeno, empezaron a circular rumores y mensajes de voz (falsos y carentes de todo sustento técnico) alertando de un próximo sismo de gran magnitud. El Ciudadano