El Mercurio de Cuenca

Martes, 03 Abril 2018

Debido al cierre del bypass en la Feria Libre tres líneas modifican sus recorridos habituales.

La Central de Transferencia de El Arenal quedará sin servicio temporalmente por las obras del proyecto Tranvía, por las que se cerró el bypass que conecta los dos carriles de la avenida De Las Américas, en el sector de la Feria Libre.

Así lo anunció Daniel Cárdenas, titular de la Dirección Municipal de Tránsito (DMT), del Municipio de Cuenca, quien asimismo señaló que habrá modificaciones en los recorridos de tres líneas de buses.

Explicó que la línea 100, que funciona como troncal y que conecta las parroquias de Baños, que está en el sur, con Ricaurte, que se ubica en el norte, ya no ingresa a la estación de transferencia como lo hacía habitualmente.

Desde ahora saldrá de Baños; avanzará por la avenida De Las Américas se incorporará a la avenida Remigio Crespo; seguirá por la calle Edwin Sacoto; pasará a la avenida Doce de Abril y retomará su ruta normal.

Alimentadores

Como parte de los cambios en la Central de Transferencia de El Arenal además las líneas que funcionaban como alimentadores 102 (Eucaliptos) y 201 (Sayausí) se unen para hacer una sola: la 1B.

Esta partirá de Sayausí e irá por la avenida Ordóñez Lasso; avenida De Los Cerezos; Feria Libre; avenida Doce de Abril; redondel del Otorongo; calle Miguel Vélez; Gaspar Sangurima; Hermano Miguel; Pio Bravo y Tomás Ordóñez.

De allí retornará a la Gaspar Sangurima y continuará por el paso deprimido de la Chola Cuencanana; avenida Hurtado de Mendoza; avenida Los Andes; avenida González Suárez y ciudadela De Los Eucaliptos.

El retornó será por las avenidas: González Suárez, Los Andes, y Hurtado de Mendoza; calles Núñez de Bonilla; Vega Muñoz; Coronel Talbot; redondel del Otorongo, avenidas Doce de Abril, De Los Cerezos, Ordóñez Lasso; y Sayausí.

Pasaje

Cárdenas recordó que los usuarios podrán transportarse en estos largos trayectos con un solo pasaje con el objetivo de no afectar la operación que se hacía con la integración.

A decir de Cárdenas una vez que entre en operación el tranvía, cuya obra civil debe estar concluida en octubre de este año, la Central de Transferencia de El Arenal nuevamente estará operativa.

Rogelio Tacuri, usuario, llegó hasta la estación de trasferencia desde Sayausí y allí le informaron sobre la modificación de las rutas. Mostró su malestar porque considera que la información no ha sido suficiente.

Martha Figueroa, quien también estuvo en este sitio, indicó que todos los días usa la línea 100. “Vi que estaban pegados algunos papeles en los buses, pero muchos no leemos estos anuncios por lo que no nos enteramos…”, dijo. (CSM)-(I)

TARJETAS ELECTRONICAS

Leonardo Albarracín, presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca (CTC), por su parte hizo un llamado a la ciudadanía para que adquiera la tarjeta Movilízate, dado que desde mayo será el único medio para el pago del pasaje.

Recordó que tiene habilitados ochos puntos para la personalización para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y estudiantes, que tienen derecho al medio pasaje.

“Queremos evitar que suceda lo que ocurrió en los últimos días de marzo donde las personas se aglomeraron para personalizar la tarjeta, por eso hemos dado un mes más pero esperamos que se lo haga a tiempo…”, mencionó.

Indicó además que tienen habilitados unos 260 puntos para la venta y recarga de las tarjetas, e igualmente tienen un equipos de 20 personas que suben a los buses y van por las paradas para vender y hacer recargas.

DETALLES

La Dirección Municipal de Tránsito (DMT) informó que los buses de la línea 20 debido a las obra del Tranvía solo llegan hasta el puente de Milchichig y ya no pasan hasta la ciudadela Kennedy.

De acuerdo con la Cámara de Transporte de Cuenca (CTC), ha invertido 500.000 dólares para la renovación de los equipos del sistema de cobro mediante las tarjetas electrónicas.

Personal de la Empresa de Movilidad (EMOV EP), del Municipio de Cuenca, permanecerán en la Central de Transferencia de El Arenal para informar a los usuarios sobre el cambio de las líneas.

Este martes desde las 8:00 hasta las 17:00 se restringirá el tránsito vehicular en un carril sur-norte del puente Yanuncay, por el avance de las obras del Tranvía Cuenca, se pide a los ciudadanos utilizar vías alternas.

