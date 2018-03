El Telégrafo de Guayaquil

Detalles Publicado el Martes, 27 Marzo 2018

Casi dos años transcurrieron desde que 1.356 personas, la mayoría de la tercera edad, fueron estafadas, algunas incluso fallecieron, mientras que el resto hasta ahora no tiene una respuesta para la devolución del dinero: los montos iban desde $ 1.000 hasta $ 1 millón. El perjuicio total bordea los $ 100 millones.

Tras quedar al descubierto e iniciarse el proceso judicial, las empresas captadoras de dinero Mingacorp S.A., Encaisser S.A. y Maktradecorp S.A., vinculadas a la Sociedad Financiera Proinco, entraron en proceso de liquidación.

Actualmente, Santiago Ribadeneira, titular de las tres compañías, y otros ejecutivos cumplen sentencia condenatoria de 13 años de prisión por el delito de estafa masiva, de los cuales han cumplido alrededor de un año.

¿Cómo funcionaba la captación?

Mario Muñoz, presidente del Comité de Víctimas de Proinco que invirtió $30.000, los cuales aún no recupera, contó a los Medios Públicos que se trataba de una red especializada de estafadores.

Explicó que los captadores tenían información privilegiada de los posibles inversionistas. “En mi caso, él era oficial de crédito en otra institución financiera donde tenía una inversión. Me llamó insistentemente a decir que Proinco estaba ofreciendo un negocio más lucrativo”.

Este consistía en vender derechos fiduciarios, pagarés a cambio del dinero invertido, fideicomisos, promesas de compra venta, etc., para en un plazo determinado reconocerles intereses del 10% al 12%, para posteriormente firmar un compromiso de venderle nuevamente a la empresa.

Un equipo de captadores se encargaba de buscar clientes para que invirtieran en la Financiera Proinco, a cuyas víctimas incluso las visitaron en sus propias casas.

El problema empezó con el proceso de migración hacia las empresas vinculadas, como Encaisser, Mingacorp y Maktradecorp. Allí se dieron cuenta de que “el enganche era Proinco y el dinero circulaba a través de Proinco”, explicó Muñoz.

Mariana Valverde, quien laboró durante dos años y medio en el Área de Procesos de Operaciones de Crédito de Proinco, mas no como captadora, dijo que también se vio atraída por los altos intereses que la financiera cancelaba a sus clientes.

Por ello, tras la venta de un bien, incitó a sus padres a que también invirtieran en la financiera. “El enganche fue de un año, yo tenía confianza porque trabaja allí. Era una tasa atractiva para mis padres, para que ellos puedan generar un poco de interés para comprar sus medicinas, porque ambos sufren de enfermedades catastróficas”.

En el primer año la pareja, de 78 y 76 años, firmó un pagaré a una de las empresas vinculadas. Los desembolsos mensuales de los intereses que correspondían al dinero invertido los entregaban a tiempo, hasta que un mes antes de vencer la operación todo cambió.

“Fui y hablé con una de mis compañeras porque necesitaba ese dinero para un chequeo médico de mi madre y me decían espérate, dame un tiempito más, que mejor pasemos a un fideicomiso”, recordó Valverde.

El problema afectó también a los empleados de otras áreas que laboraban en esas empresas. Unas 200 personas quedaron sin trabajo: solo en el área de procesos donde trabajaba Mariana había 15 personas, pero “cuatro meses permanecí sin cobrar mi sueldo, esperando que me dieran mi carta de despido intempestivo”.

De la estafa a los ofrecimientos

Santiago Lucero, otro perjudicado, indicó que en abril de 2015 invirtió $ 12.000 en Proinco por pedido de un familiar, para luego vincularlo a otra empresa: “Al mes mi primo se me acercó y me dijo que en vez de ganar el 9% de interés, iba a ganar el 12%, ya que aparte de Proinco había otras empresas como Minga”.

Un mes antes de cumplirse el plazo de la póliza saltó el rumor de que Proinco tenía problemas financieros.

A mediados de 2016 es cuando finalmente estalla el problema. Entonces, cientos de personas se concentraron en los exteriores del edificio de Proinco, en Quito, tras enterarse de que la financiera entraba en liquidación.

“Nosotros nos reunimos, era un caos absoluto, había gente que gritaba, lloraba y no podías hablar ni nada”, recordaron los afectados al ser consultados por los Medios Públicos.

De igual forma lo hizo Lucero. “Cuando me enteré fuimos al edificio que era de Proinco, en donde funcionaba la compañía, y encontramos las oficinas cerradas. La mayor parte de los perjudicados era de personas de la tercera edad, jubilados”, señaló indignado.

Pese a que transcurrieron casi dos años, la pesadilla para él y otras personas no ha terminado porque no logran recuperar sus dineros.

Los afectados por las tres empresas vinculadas a Proinco no saben cuándo les devolverán el dinero, pues denunciaron que en varias ocasiones fueron víctimas de engaños para obligarlos a llegar a acuerdos extrajudiciales, especialmente cuando se aproxima alguna audiencia.

Acuerdos como pagos en cuatro años, venta de acciones de las empresas involucradas, compra de activos y pasivos por parte de instituciones financieras externas, son algunos ofrecimientos que les formularon a los afectados los administradores de las compañías implicadas.

Según Lucero, incluso existe una página de Facebook denominada ‘Solución Proinco’, creada por supuestos acreedores, pero que al parecer lo que buscan es desestimar la demanda.

El 18 de febrero de 2018 venció la fecha para ser parte de un nuevo acuerdo extrajudicial. Los requisitos eran entregar $ 60 por el costo del proceso y documentación para beneficiarse de un supuesto pago de acreencias en derechos fiduciarios de un terreno ubicado en el cantón Mejía, en el sur de la provincia de Pichincha.

Sin embargo, según los afectados, estos bienes estarían sobrevaluados: se tratarían de terrenos agrícolas que tendrían un valor máximo de $ 700.000, no de $ 22 millones como les argumentaron.

Rafael Molina es quien lidera este acuerdo extrajudicial. Al consultarle sobre la propuesta, mediante correo electrónico contestó que se trata de una dación de pago, la cual ya se encuentra ejecutada. “Esto es gestionado por un grupo de acreedores/perjudicados de las empresas, de manera voluntaria nos unimos a este proceso”.

Frente a los hechos, Camilo Valdivieso, intendente de Compañías de Quito, pidió a los acreedores tomar las debidas seguridades y verificar que se traten de bienes de libre disposición de la empresa.

Fue claro en alertar que “si se tratan de bienes aportados a fideicomisos, los administradores no pueden disponer de estos, y aún en el evento de que se trataran de bienes de la compañía, estoy seguro de que no lo son, pues hay que advertir que son compañías intervenidas. Esas negociaciones no podrían darse sin el visto bueno del interventor”.

Fuente: El Telégrafo