Detalles Publicado el Martes, 20 Marzo 2018

El Congreso Extraordinario del Fútbol Ecuatoriano decidió hoy, martes 20 de marzo del 2018, devolver los derechos de televisión que tenía la Ecuafútbol a los clubes. La decisión se tomó con 64 votos positivos.

"Queda mucho trabajo por hacer y conciliar intereses entre nosotros", manifestó Nassib Neme, presidente de Emelec, quien además impulsa la creación de la Liga Profesional.

El Congreso Extraordinario desarrollado en Manta empezó más tarde de lo previsto, pero bastó una hora para aprobar los dos puntos del orden del día. El primero fue realizar un análisis y resolución sobre la injerencia de la Función Judicial en asuntos propios de la Ecuafútbol. El segundo, la devolución de los derechos de TV a los 24 clubes de primera división, series A y B.

¿Ya se podrá ver el fútbol por televisión?

"No creo que se pueda ver el fútbol este fin de semana. Es un proceso que lleva su tiempo, pero lo importante es que ya se dio el primer paso", declaró Tito Manjarrez, presidente de El Nacional.

"Debe quedar claro que si bien los clubes tienen los derechos de TV, tenemos que negociar en bloque y no cada uno por su lado", expresó el dirigente del conjunto militar. "Ahora debemos analizar en bloque quién va a transmitir el fútbol", enfatizó Manjarrez.

La Liga Profesional aún no está oficialmente vigente, pues el Ministerio del Deporte analiza los estatutos entregados la semana pasada antes de decidir si le puede dar vida jurídica. Sin embargo, los dirigentes anunciaron que esta misma tarde se reunirán para conformar una comisión, que se encargará de decidir cómo, con quién y bajo qué términos legales se negocian los derechos para la transmisión del Campeonato Nacional, según lo anunció José Delgado, presidente del Delfín.

Discrepancia entre Villacís y De la Torre

Poco antes de iniciar el Congreso Extraordinario, Carlos Villacís, titular de la Ecuafútbol, se refirió a los temas a tratarse con los dirigentes de los clubes nacionales, en busca de una solución a un problema "que está haciendo quedar muy mal al fútbol ecuatoriano", según comentó el directivo.

"Los temas a tratarse son claros", señaló Villacís, en referencia al pedido de la dirigencia nacional de incluir dos puntos para el congreso: Analizar la injerencia de la Función Judicial en asuntos propios de la Federación, y que se otorguen los derechos de televisión a los clubes de primera categoría para que estos puedan negociar una cesión a operadoras de televisión.

A su ingreso al recinto en el que de desarrollará la reunión, Villacís adelantó que la decisión del directorio es ceder los derechos a los clubes, "estamos de acuerdo con eso, y lo que analizaremos es la forma, nada más", indicó el titular de la Ecuafútbol, que busca una salida a una truncada negociación de los derechos audiovisuales del campeonato nacional, lo que ha impedido tener por televisión la señal de las últimas tres jornadas del torneo.

El directivo habló de una reunión que sostuvo la semana pasada con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otros delegados de este organismo. "Gianni me permitió exponer este tema, algo que ha conmocionado el mundo del fútbol internacional, por eso aspiramos a que esto termine porque no podemos seguir así, es algo que está haciendo quedar muy mal al fútbol ecuatoriano", comentó.

Villacís indicó que la problemática con la transmisión del fútbol "no es culpa de la Federación, son temas externos que nos tiene afectados a todos, porque todos queremos ver fútbol".

El directivo enfatizó en que "esto se tiene que acabar por el bien de la afición". Una vía de salida es que avance la conformación de la Liga profesional, "un tema que no es de ahora, lo apoyamos hace mucho tiempo. No hay que ser egoístas y hay que ver lo mejor para los clubes, porque si ellos desean eso hay que apoyarlos. La liga es una figura que ya funciona en varios países de Sudamérica y en toda Europa", expresó Villacís.

Vicepresidente de la FEF habla de retroceso

Álex De La Torre, vicepresidente de la FEF, tiene una visión opuesta a la de Villacís. Para él, la creación de la Liga Profesional "es un retroceso", pero respeta la decisión de los clubes.

"Hoy es un día normal, un día igual que los otros, solo vamos a pasar los derechos a los clubes y hoy se va a ratificar en el congreso. Hoy lo más importante es que los clubes se pongan de acuerdo en quién va a manejar los derechos, quién se va a responsabilizar y cómo se van a repartir (los ingresos)".

De la Torre explicó por qué el cree que la creación de la Liga no es algo bueno. "Hemos retrocedido en el fútbol ecuatoriano, hasta 1985 el campeonato ecuatoriano era dirigido por la comisión nacional de fútbol y de arbitraje, no lo manejaba la FEF. La diferencia es que en ese tiempo no se manejaban derechos de TV".

"La FEF queda como fue hasta 1985, a dirigir todo lo que es selecciones nacionales en todas las categorías, manejando las asociaciones y segunda categoría. Yo no estoy de acuerdo, pero es la decisión de la mayoría de los clubes del fútbol ecuatoriano", dijo el vicepresidente de la FEF. (ElUniverso)