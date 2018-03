1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 19 Marzo 2018

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, Solca, obtiene recursos por dos vías: la atención a pacientes con patologías oncológicas, que van derivados y financiados del Ministerio de Salud Pública y del Instituto de Seguridad Social (IESS); y la asignación presupuestaria, generada con fondos del impuesto de Solca.

Este último rubro consta en el Código Orgánico Monetario y Financiero del 2014 y corresponde al 0,5 % de las operaciones crediticias. Se estima una recaudación de alrededor de 150 millones de dólares al año, pero a Solca solo llegan 66 millones, menos de la mitad.

Esta denuncia se suma al conflicto entre el Ministerio de Salud Púbica y ciertas instituciones y hospitales, como los de la Junta de Beneficencia, por cientos de millones de dólares que supuestamente la entidad les adeuda.

Sixto Cuestas, miembro del Consejo Directivo Nacional de Solca y presidente de la Comisión de Finanzas de la institución, en una entrevista con EXPRESO recordó que “siempre el impuesto de Solca era para Solca”, pero enfatizó que hoy ese rubro no es en su totalidad para la organización.

“Si el Ministerio de Salud requiere parte de los recursos para atender otras enfermedades catastróficas, entonces no le llamen mentirosamente impuesto de Solca”, criticó en respuesta a los argumentos de la ministra Verónica Espinosa, que en varias ocasiones aclaró que no es posible entregarles la totalidad del dinero.

La cantidad recaudada, ha explicado la funcionaria, no está asignada exclusivamente a Solca, sino también a otras instituciones y programas para el manejo del cáncer en Ecuador.

Los 66 millones que recibe la institución deben llegar cada trimestre por anticipado, pero otro problema surge en conjunto a los recursos de la primera vía, la demora. Los fondos nos son cancelados a tiempo, según indicó el presidente de la Comisión de Finanzas.

La demora tiene lugar, según Cuestas, porque constantemente son cambiados los requisitos, reglamentos y disposiciones que debe presentar y cumplir el hospital para que se le pague. “Que ya falta una coma, que ya no va este cuadro, que cambiémosle esto... Es un cambio permanente que provoca demoras”, manifestó.

Y allí, una vez cumplidos los requisitos, surge otra ‘coartada’: las auditorías, que también complican la cancelación. La ley dice que si en 60 días no se hace la auditoría, se asume que los documentos y requisitos deben ser aceptados, pero cumplido este lapso no se lleva a cabo esta revisión “e igual no se entrega el dinero”.

El retraso, de acuerdo con su percepción, responde al déficit de auditores médicos que ha mantenido el Ministerio de Salud y que recién en los últimos años está superando.

Una vez pasado el muro de la auditoría, la institución oncológica se choca con otra barrera: la burocracia. El Ministerio de Salud da la orden al Ministerio de Finanzas para que pague, pero este último, afirma el directivo de Solca, tiene dificultades de caja y debe esperar, como también lo hacen otras instituciones emblemáticas, como la Junta de Beneficencia o el hospital León Becerra.

Los directivos de Solca han mantenido conversaciones con el presidente de la República, Lenín Moreno, quien está consciente de la deuda y explicó que, efectivamente, hay que pagarla, pero que requisitos como las auditorías son fundamentales.

Sixto Cuestas recalcó que la deuda del Ministerio de Salud por atenciones a pacientes alcanza aproximadamente los 100 millones de dólares, y por asignación presupuestaria, unos 20 millones, un vacío en el flujo financiero que se refleja en falta de medicamentos, conflictos con los proveedores y, por supuesto, perjuicio a los pacientes.

“Hay reclamos de los empleados por los sueldos. No se puede invertir en equipamientos, ampliación o infraestructura”, lamenta Cuestas.

Además del tema deuda, Solca también está atento estos días al proyecto de Ley Orgánica de Lucha Contra el Cáncer, que el pasado 18 de diciembre fue presentado en la Asamblea Nacional por la agrupación Acuerdo Contra el Cáncer.

La entidad considera que esta iniciativa, que busca definir mecanismos para proteger a los pacientes y sus familias, afectará aún más su situación y politizará la causa, por cuanto se exige la creación de un consejo que deberá tener entre sus miembros a funcionarios públicos.

Fuente: Expreso