La transparencia llega con malas noticias. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) publicó, ayer, doce documentos de estudios actuariales que repasan la sostenibilidad de la entidad en el tiempo. En la mayoría, solo el seguro de Riesgos del Trabajo tiene un futuro prometedor, urgen cambios para evitar un déficit que complique la seguridad social de los ecuatorianos.

Expreso repasó los documentos que se publicaron en la página web del IESS por pedido de su presidente, Manolo Rodas, y encontró -por ejemplo- que la empresa VolRisk realizó mediciones, en 2015, que ya alertaban de una “grave situación financiera” en los seguros de salud individual y familiar que ofrece el IESS.

La recomendación inmediata es variar la distribución de los aportes que hacen los empresarios y trabajadores mensualmente. Es decir, que se cambie el destino de las contribuciones para fortalecer al seguro de salud. Algo que, en parte, se cumplió durante la administración de Richard Espinosa, expresidente del IESS que renunció, en 2017, luego de una orden de destitución de la Contraloría General.

La consultora aclara que no recomienda un incremento de los aportes de la ciudadanía ni un incremento de los años de jubilación, porque esa no era la materia del estudio. Sin embargo, no son medidas que deban descartarse para asegurar la sostenibilidad de la entidad en el largo plazo.

Si se quiere que el Seguro Social siga con vida debe analizarse, además, la modificación de los servicios que presta. Actualmente, según expertos y exfuncionarios del instituto, las atenciones a hijos menores de 18 años sin un aporte adicional es perjudicial.

En 40 años, si no hay cambios en el modelo actual (años de jubilación, servicios ofrecidos y tasa de aportación) no existirá la capacidad necesaria para que el IESS funcione.

La actual administración del Seguro no se ha pronunciado sobre la necesidad de aplicar las modificaciones a corto y largo plazo. Rodas, que está en el cargo desde finales de febrero, fue el impulsor de la transparencia en los estudios actuariales para que se puedan tomar medidas que aseguren la permanencia de la entidad que dirige.

En su primera rueda de prensa como presidente del Directorio del IESS, este mes, el funcionario declaró que pidió a la Superintendecia de Bancos que publique los informes de proyecciones. La solicitud se cumplió esta semana.

¿Qué más sugieren los estudios actuariales? Aunque los análisis se hicieron entre 2013 y 2015, la documentación advierte que se necesitan mejoras y estudios adicionales sobre los servicios por invalidez y “otros beneficios cubiertos por el Seguro de Riesgos del Trabajo y el Seguro Individual y Familiar, donde no se cuentan con estudios apropiados sobre siniestralidad”.

La valuación actuarial, según la definición de VolRisk, es un estudio basado en una serie de suposiciones que, “aunque pueden ser razonables a la fecha de estudio, no necesariamente pueden ser logradas a futuro”.

El ambiente a futuro puede ser pesimista

El futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es incierto si no se toman correctivos a tiempo. Los estudios que publicó ayer la entidad dan cuenta, por ejemplo, de un creciente déficit en los próximos años.

Con un incremento considerable de la inflación, como un escenario posible, los recursos del Seguro General de Salud Individual y Familiar “alcanzarán a cubrir los ingresos por prestaciones hasta el año 2020, luego de lo cual se caería en déficit y para el año 2033 se espera que el déficit sea de 9.075,8 millones de dólares”.

Las cifras elaboradas por la Dirección Actuarial y de Investigación del Seguro Social, dan cuenta de la urgencia de cambios internos en la entidad y de normativas estatales que permitan mantener la economía creciente. Sin los dos factores, el IESS estará en aprietos en pocos años.

