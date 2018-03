Expreso de Guayaquil

No terminan de solucionar un problema que inmediatamente les llega otro. Eso es lo que piensan los moradores de las urbanizaciones de la vía a la costa, luego de que se enteraran -hace casi una semana- que el Municipio proyecta construir este año una estación de transferencia de desechos sólidos no peligrosos en el ingreso a la zona.

La obra estará ubicada en el kilómetro 8 de la vía a la costa, para lo que el Municipio expropiará dos terrenos de seis y cuatro hectáreas, pertenecientes al ingeniero Arnoldo Alencastro y a la Junta de Beneficencia de Guayaquil respectivamente. Los terrenos están ubicados al pie del intercambiador con la vía Perimetral y junto a la cooperativa Portete de Tarqui. Una unidad educativa y una universidad privada también están muy cerca del sitio.

“Este es un tema de interés para todo el sector y no se ha socializado. Queremos que se realice en otro lugar y que esos terrenos se mantengan con el ofrecimiento que el Municipio nos hizo a nosotros en la reunión que tuvimos con el alcalde, y luego en la visita de los directores: que ese lugar iba a ser parte de la solución vial del ingreso a vía a la costa”, explica Guillermo Ayala, presidente de la directiva general de ciudadelas, y quien la noche del martes se reunió con los presidentes de las urbanizaciones para analizar las acciones que tomarán frente al tema.

El anuncio del proyecto, que está colgado en la página del Cabildo desde septiembre de 2017, detalla que se ha planteado la implementación de la estación de transferencia de basura con el fin de “servir a 16 subzonas ubicadas en el centro, sur, suroeste y parte del sector noroeste de la ciudad”. Es decir, los camiones recolectores de desechos de esos sectores llegarán hasta esa estación para evitar ir hasta el relleno sanitario Las Iguanas.

Uno de los principales motivos, según el documento, es el incremento aproximado del 20 % de las toneladas totales generadas de desechos sólidos no peligrosos desde el 2012 al 2016 en estas zonas.

Sin embargo, pese a ese anuncio y que el proyecto ya se analizaba desde el 2016, los vecinos no han sido informados oficialmente sobre la realización de la obra, que tiene como fecha de inicio abril de 2018.

“El proyecto es necesario, pero no debe estar ubicado en ese lugar. La ciudad no tiene una cultura de reciclaje y aunque se anuncie que serán desechos no contaminantes en la práctica será casi imposible evitar que existan. Además, estamos luchando para tener soluciones que disminuyan el tráfico y esto lo empeorará por el constante ingreso de camiones”, aseguró Hugo Ricaurte, morador de Puerto Seymour.

En eso coinciden todos los presidentes de las ciudadelas que acudieron a la reunión. “Vía a la costa es el único polo de desarrollo que tiene la ciudad y quieren matar con esto al sector. La declaratoria de expropiación ya está, no es posible que no nos comuniquen nada. Están violando la ley”, mencionó Elsi Celi, habitante de Torres del Salado.

Los vecinos indican que este tema debió tratarse en las reuniones que tuvieron el año pasado con los directores municipales, para así analizar juntos cuál era la mejor opción para el Cabildo y para los residentes.

“Debe estar en las afueras”

Los centros de almacenamiento o transferencias de desechos no deben estar ubicados en zonas pobladas, así lo asegura a EXPRESO el ingeniero Xavier Salgado, ambientalista. “Esto debe estar a las afueras de la ciudad porque puede haber afectaciones. Además, que no haya sido socializado a tiempo es otro problema”, explica.

Salgado también considera complicado que no haya contaminación ambiental, pues al sitio llegará la basura de la mayoría de sectores de la ciudad.

