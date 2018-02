1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 12 Febrero 2018

Mediante el Acuerdo Interministerial suscrito entre los ministerios de Turismo y del Interior, se amplían los horarios de funcionamiento, así como de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en los establecimientos y locales sujetos a control de ambas secretarías de Estado.

La aplicación del acuerdo hasta este lunes 12 de febrero, así los horarios de funcionamiento son:

Lunes 12 de febrero: hasta las 03h00

Martes 13 de febrero: hasta las 03h00

Los tipos de establecimientos turísticos y no turísticos podrán funcionar y expender bebidas alcohólicas hasta las horas indicadas. A partir de las 03h00, del martes 13 de febrero se aplicarán las restricciones establecidas en el Acuerdo Interministerial No. 1470 (publicado en el Registro Oficial No. 233, del 12 de julio del 2010 y sus reformas).