Detalles Publicado el Lunes, 12 Febrero 2018

A pesar de que la ocupación hotelera en la ciudad ha mantenido un promedio anual del 35% en los últimos tres años, la inversión económica en este sector no ha parado. La más fuerte se dio el año pasado con la inauguración del hotel Four Points by Sheraton con $ 16 millones.

Este negocio lo implementaron los grupos económicos Eljuri y Ortiz. Según su gerente general, Jorge Gutiérrez, el público al que aspiran llegar son ejecutivos que estén en Cuenca por negocios y que se hospeden en hoteles que pertenecen a una franquicia mundial.

Pero Tania Sarmiento, directora de la Fundación Municipal de Turismo, dice que en los últimos años hubo una tendencia a restaurar casas patrimoniales del Centro Histórico para convertirlas en hoteles de lujo, lo que significa que “aún creen en el turismo”.

Según la Asociación Hotelera del Azuay, en Cuenca existe una disponibilidad de 9.000 camas distribuidas en unos 220 sitios de hospedaje, pero solo 92 pertenecen al gremio.

Pero no todo ha sido positivo, dice Sarmiento, pues por la baja ocupación hay sitios que han cerrado o han despedido personal para poder sobrevivir.

Por ejemplo, el año pasado, el hotel Pinar del Lago, en Cuenca, y la hostería Uzhupud, en el cantón Paute, cerraron sus puertas. El argumento de ambos fue la baja ocupación.

Otro factor que influye en la baja ocupación o cierre es la informalidad generada por casas que rentan cuartos a turistas nacionales o extranjeros a través de páginas web.

En el caso de Cuenca, no hay un registro de estos lugares y se espera la aprobación de una ordenanza municipal para que haga respetar los lugares que cumplen con todas las reglas, permisos y pagan impuestos.

Según una investigación de la Universidad de Cuenca, en el tercer trimestre de 2015 había un promedio de tres empleados por local y a abril de 2016 bajó a 1.

Fuente: El Universo