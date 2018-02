El Mercurio de Cuenca

El jueves de compadres se vivió ayer con el intercambio de la cruz de los Taita Carnaval entrante y saliente.

Los cuyes con papa, el mote pata, ají con pepa de sambo, y la infalible chicha de jora, son entre otras las delicias típicas carnavaleras junto a los tradicionales dulces de leche, duraznos en almíbar y mucho más, que estarán presentes para el deleite del público, en el festival Carnaval 2018 y Feria Gastronómica, Agroproductiva y de Emprendimientos, a desarrollarse el domingo 11 de febrero en la parroquia Tarqui del cantón Cuenca, desde las 09:00 hasta las 00:00, con motivo del Carnaval.

La fiesta con la presencia del tradicional Taita Carnaval, que implica la unión de las familias y de las comunidades, es una tradición que estaba dormida por un buen tiempo pero por iniciativa del Gobierno Parroquial se empezó a recuperar hace 3 años, como parte de la cultura vivencial de esta localidad; la coordinación con las comunidades está a cargo del GAD Parroquial, cuyo presidente Bolívar Saquipay, apoyado por los vocales y funcionarios, se encarga de cada detalle.

Como lanzamiento de la agenda carnavalera ayer se celebró el jueves de compadres, en el que las organizaciones productivas expusieron sus potencialidades en la agricultura, crianza de animales menores y gastronomía, quienes estará en la feria del domingo 11 de febrero.

Desde las 09:00, la banda de música acompañó al Taita Carnaval saliente René Chacho y sus danzantes hasta la comunidad Parculoma, en su recorrido de despedida, ahí la asociación Sembrando Futuro, presentó algunos productos elaborados con plantas nativas y de sus huertos, como shampoo, cremas y ungüentos.

Invitación

“Invitamos al público a vivir el Carnaval en Tarqui, en la feria habrá buena comida con productos frescos y libres de químicos, tenemos mucha agüita, polvitos. Nuestras abuelas no tenía ni jabón ni shampoo, pero tenían hermosas y largas cabelleras, hemos investigado el porqué conocemos que usaban plantas, por eso ahora ofrecemos shampoo y jabones de hierbas, y si se resfría jugando con agua tenemos el ungüento apropiado”, expresó Cecilia Tepán, representante de la asociación Sembrando Futuro, que cuenta con 15 socias. Tras la exposición se brindó dulce de higos con pan y queso, en medio de una lluvia de maicena y carioca, y el baile.

El siguiente punto de encuentro fue la comunidad Morascalle, donde la asociación Kushilla Tantanacuy (Alegres Unidas), hizo una exposición de la gran producción de mora, hortalizas y animales como cuyes y pollos, además de ganado vacuno. Cerró el recorrido en Tañiloma, donde se cumplió el acto formal de entrega del mando, del Taita Carnaval, el baile y la Pampamesa.(AZD)-(I)

CEREMONIA

En Tañiloma, el Taita Carnaval 2017, René Chacho, entregó la cruz elaborada con flores, frutas, maicenas y más, signo de mando, a su sucesor Taita Carnaval 2018, Kléver Chacha, incluyó también la entrega de presentes del uno al otro, que consistió en fuentes llena de mote, papas, cuyes y pollos asados, y la chicha.

“Ser Taita Carnaval es un honor y es una bendición, a mi me en el 2017 me fue muy bien, mejoró mi salud, tuve mucho trabajo y esto mejoró mi economía. Me gusta esto, cuando me propusieron recordé que una vez mi mami al entrar a la casa me cantó, “Carnavalito a venido, buscando mote pelado”, me dio alegría y no dude en aceptar; y me despido muy contento”, expresó René Chacho.

