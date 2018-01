La Hora de Quito

Detalles Publicado el Sábado, 27 Enero 2018

Eran las 07:53 del 30 de noviembre de 2017, cuando en San Antonio, al norte de Quito, algunas personas sujetaron a la fuerza a un transeúnte y lo subieron a la cubeta de un camión. Se vieron personas corriendo a ayudarlo, pero todo intento fue vano.

Esta escena fue captada en video por un sistema de vigilancia. A simple vista, se trata de un secuestro pero quienes perpetran el acto no lo consideran de esta forma. ¿Cómo entenderlo?

El retenido fue llevado a una comunidad de Cotopaxi, acusado por sus pobladores de ser parte de una red de estafas masivas con la criptomoneda bitcoin. El tema tomó fuerza luego de que el 23 de enero los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), denunciaran que unas 1.500 personas fueron perjudicadas.

Según los afectados, en junio de 2017 entregaron entre 100 y 1.000 dólares cada uno con la oferta de obtener ganancias que duplicaban el valor dado. Responsabilizaron a representantes de la empresa My Trader Coin (MTC), entre los que se ubica el retenido.

Otro caso

Y son dos las personas que se mantienen privados de su libertad, contra su voluntad. El segundo caso se registró el 10 de enero, en La Mena, también en Quito (sur de la urbe). El mismo grupo de personas capturó a otro de los presuntos representantes de la firma MTC para luego llevarlo a Cotopaxi.

Leonidas Iza, presidente del MICC, indicó que presentaron una denuncia en septiembre de 2017 ante la Comisión de Justicia del MICC y la Fiscalía para iniciar una investigación. Aseguró que estas personas se encuentran colaborando con la comunidad en dichas investigaciones.

Su versión contrasta con la del abogado defensor de los detenidos, Alejandro Cruz. “Ambos fueron secuestrados en Quito. El primero se mantiene retenido ya dos meses en condiciones precarias, en constante violación de sus derechos y siendo torturado”, asegura el letrado.

En ese caso, el abogado asegura que se detuvieron a 14 personas indígenas que fueron liberadas tras la audiencia en la Unidad de Flagrancia. No obstante, el proceso continúa.

Ambos casos fueron denunciados por sus familiares, bajo el presunto delito de secuestro. El procurador de los hasta hoy detenidos afirma que sus captores piden una “indemnización” a cambio de su liberación, superior al millón de dólares. “Ninguno es vocero oficial o representante legal de MTC, es una empresa brasileña”, alega Cruz.

Al ser consultado sobre este tema, Iza indicó: “No está secuestrado, sino colaborando en las investigaciones con la comunidad”.

Precedentes

Esta no es la primera vez que la comunidad retiene a una persona. En agosto de 2017, dentro de las instalaciones de la unidad educativa de Tisaleo, personal de la Policía rescató a dos personas que fueron retenidas por los afectados de una red de estafa masiva. Indicaron que para la liberación se pidió la cantidad de 150.000 dólares que ellos previamente habían entregado de su bolsillo. El caso también involucró a la empresa My Trader Coin, según las investigaciones oficiales. (LGP)

Testimonio

° Este Diario pudo conversar con ‘María’ (nombre protegido), quien es acusada por la comunidad por otro caso de presunta estafa. Ella asegura que fue detenida por dos ocasiones en 2017 y le pidieron una indemnización de 7.500 dólares.

“En un inicio conseguí 850 dólares, me obligaban a llamar a mis amistades para que consigan el dinero”, cuenta. “Luego me soltaron con la condición de que consiga el resto, pero a la semana, como no conseguí me volvieron a detener por casi un mes”.

En su caso, los afectados le entregaron 3.000 dólares con la expectativa de que obtendrían 3.600 en un plazo de 10 meses. Pero no cumplió, según dijo, por un mal manejo de la empresa internacional My Trader Coin.