1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Enero 2018

Francy, Alzate, Paola Jara, Omar Geles y Los Diablitos y Binomio de Oro son los artistas que este fin de semana pondrán a bailar y removerán el sentimiento de los asistentes a los conciertos Despecho vs. Vallenato que se desarrollarán hoy y mañana, en Quito y Guayaquil, en ese orden.

A las 20:00, en el coliseo General Rumiñahui comenzará el show en la capital, mientras que en Guayaquil, a la misma hora, se dará en el coliseo Voltaire Paladines Polo.

La cantante colombiana Francy, conocida como La Voz popular de América, quien ha popularizado temas como Si se fue, se fue, Te estás alejando, Usted Señor y Que chupe, que sufra y que llore, este último que interpreta a dúo con su compatriota Paola Jara, quien también está invitada a esta cita musical.

Jara, quien inició su carrera a los 14 años, se especializa también en el género de música popular colombiana y de rancheras. Ella ha compartido escenario con Jhonny Rivera, Giovanny Ayala, Luis Alberto Posada, Carlos Arturo, Los Cantores de Chipuco y Helenita Vargas.

Qué pensaste, Voy a olvidarte, Soledad acompañada, Es tu amor un lío y La Farsante integran el repertorio de la artista.

Jorge Andrés Alzate Ríos, quien en el ambiente musical emplea su apellido como nombre artístico, es otro de los cantantes que intervendrá en el espectáculo.

Maldita traición, la canción que lo llevó al éxito, será parte del repertorio en las actuaciones del colombiano.

Omar Geles y Los Diablitos también subirán al escenario de este concierto con letras como No voy a llorar, Que no me faltes tú, Vientos de Navidad, Quien perderá, entre otros.

Desde Medellín, Binomio de Oro, liderada por Israel Romero, hará un recorrido por sus éxitos musicales: Osito dormilón, Olvídala, Bañarte en mis sueños y Dime cómo te olvido.

Costo de entradas para el espectáculo en Quito: Despecho Box $ 58, Preferencia $ 38 y $ 25 para General.

Las localidades en Guayaquil valdrán: Despecho Box $ 58, Preferencia $ 38 y General $ 25. Puntos de Venta TicketShow a nivel nacional.

Agenda del fin de semana

Hoy 19:30

Tres sinfonías de Salgado ofrece la OSG

Dirigida por el maestro Dante Santiago Anzolini, la Orquesta Sinfónica de Guayaquil brindará esta noche un concierto. En el repertorio tendrán la Sinfonía Andina, la Sinfonía Sintética y la Tercera Sinfonía, del compositor ecuatoriano Luis Humberto Salgado.

Dónde: Teatro Centro Cívico,

Costo: Gratuito.

Hoy 20:00

Jarabe de Palo con M. Medrano en Quito

Un doble concierto romántico con la agrupación española liderada por Pau Donés, como parte del Tour 50 palos, con el colombiano Manuel Medrano se dará en la capital. Mañana en cambio, Medrano actuará junto con Santiago Cruz, en Guayaquil.

Dónde: Ágora Nacional CCE.

Costo: $ 120, $ 75 y $ 45. Puntos de venta en TicketShow a nivel nacional.

Hoy: 22:30

Stand Up Comedy en la vía a Samborondón

Fernando Villao lleva a escena a su personaje el Guardia Piguave.

Dónde: Shapo Teatro Café, Samborondón Business Center.

Costo: $ 10.