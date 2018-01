1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 22 Enero 2018

Tamara, hermana de Nathaly Salazar, la ecuatoriana residente en España que desapareció en Perú, mantuvo una conversación en Pública FM para hablar del caso de su hermana.

Tamara dijo que los dos involucrados, a quienes se les acusa de homicidio, y de hurto, podrían salir libres este domingo pues finalizará su prisión preventiva. Considera este hecho como “indignante” pues “no se les debería dejar libres si asesinaron a mi hermana”.

Salazar confirmó que enviaron una carta al papa Francisco, que mantiene una gira por Perú, para que rece por su hermana y para que la encontremos”.

En este caso, Tamara dijo que no se ha descartado ninguna versión y que inclusive no se descarta la violación. Informó que hasta el momento se ha realizado dos reconstrucciones de los hechos, en una de ellas inclusive se usó un maniquí para reconstruir la versión de que Nathaly cayó de una tirolina.

“Ni la familia ni los amigos creemos en sus versiones” dijo Tamara. Por el momento, los padres de Nathaly se encuentran en Perú junto a la Policía peruana para realizar las respectivas investigaciones. Tamara denunció también que las autoridades en Perú no hicieron caso inmediato a su denuncia de la desaparición de Nathaly. “Después de siete días la policía peruana comenzó a buscar a mi hermana”.

Tamara Salazar dijo que no descansarán hasta saber lo que realmente ocurrió en este caso. “Hasta que no encontremos su cuerpo, para mi ella no está muerta”, dijo.

Finalmente, Salazar pidió a las autoridades ecuatorianas, quienes al momento trabajan con las autoridades españolas, para que se involucren de una manera más directa, “al fin y al cabo nosotros también somos ecuatorianos”, concluyó.