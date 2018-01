Pedirá la reapertura del Hospital Neumológico

Detalles Publicado el Lunes, 15 Enero 2018

Poly Ugarte, asambleísta del Partido Social cristiano (PSC), impulsa en la Asamblea Nacional una reforma al Código Orgánico de la Salud, sobre esa propuesta dijo que ella no ha ido a la Legislatura a contentar a ninguna autoridad sanitaria, gremio o colegio profesional, esto último en clara alusión al Colegio de Médicos del Guayas que ha criticado su iniciativa.

Poly dijo que para armar su propuesta ha dialogado con diversos sectores, y no de ahora, sino de tiempo atrás. Se conformaron mesas de trabajo con profesionales de la salud, científicos, docentes, gremios, empresarios del sector alimentos, etc.

Para Ugarte el concepto de derecho a la salud es obsoleto, además el concepto del Código de la Salud es una doctrina internacional, "eso yo no lo puedo cambiar, entonces ellos -sus críticos aducen que he copiado... ¿De quién cogí el concepto? de la Organización Mundial de la salud (OMS). Para hacer un código se comienza con los conceptos y no con los derechos, dijo.

La legisladora destacó que su proyecto de ley fue aprobado en el Consejo Administrativo de la Legislatura por unanimidad.

También refirió que la columna vertebral de la Salud es el Sistema Nacional de Salud, y este está centralizado en el Ministerio de Salud, el propuesto por nosotros tiene tres ejes: modelo de gestión con planificación y evaluación; modelo de atención primaria y resolutiva y financiamiento. "Yo les quito el dinero del Seguro Social que ellos quieren manejar".

Ellos eliminan el Consejo Nacional de la Salud (CONASA), organismo técnico que genera la política de salud, yo lo regreso, pero no para que pongan en ese organismo a los amigos de la ministra ni gremios, sino a los técnicos. Y por último yo creo una Superintendencia.

"Hay que hacer una reforma al sistema nacional de salud, hay que cambiarlo, desconcentrarlo", acotó.

Pedirá la reapertura del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela La legisladora dijo que pedirá la reapertura del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela de Guayaquil. Mañana en la agenda de la Asamblea Nacional como tercer punto consta el análisis y debate del proyecto de resolución sobre la clausura temporal del Hospital Neumológico Dr. Alfredo J. Valenzuela. Mañana -dijo- pedirá que se incluya dentro del exhorto que la Contraloría y la Fiscalía participen del proceso de cierre del centro de salud. La autoridad sanitaria para justificar el cierre del hospital es que hay ratas e insalubridad, "lo que no ha dicho es que un día se cierra (el 8 de diciembre) y tres días (el 11 de diciembre) después se presenta un plan de contingencia. "Vamos a pedir la reapertura del hospital, porque no hay otro hospital que tenga las condiciones adecuadas para atender personas con tuberculosis. En la Zona 8 -Durán, Guayaquil y Samborondón) hay más de 2.800 personas con esta enfermedad. Dijo tener el contrato de la empresa encargada de la limpieza (Limpiecito), porque esa empresa no limpió o lo ensució para que la gente diga ese es el hospital de las ratas. (Radio Atalaya)