1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 09 Enero 2018

Ecuador, ingresó al sistema de Agencias de Viajes Internacionales Online (OTA, por su definición en inglés), como parte de una estrategia para reforzar la promoción y facilitar a los viajeros la posibilidad de conocer de manera inmediata los servicios de calidad que tiene el país en materia turística, así lo indicó Enrique Ponce de León, ministro de Turismo.

En rueda de prensa, el titular de esta cartera se Estado, conjuntamente con las Agencias Expedia, Trip Advisor y Despegar.com, que son parte de esta estrategia, afirmaron que con este compromiso Ecuador se pone a la vanguardia de la tecnología en relación al turismo.

“La intención de llegar a través de Trip Advisor, Expedia y de Despegar.com a los mercados de Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, etcétera, destinos priorizados hoy por esta alianza comercial a la que hemos arribado, es conquistar el mundo entero (…) No vamos hacer un cliente común y corriente, porque Ecuador no es un país más, es un país especial”, manifestó .

Las OTAs son sitios web dedicados principalmente a la venta de servicios dentro del sector de viajes. Este tipo de sitios se basan, en unos casos, en comentarios sobre destinos turísticos en páginas digitales de hoteles y restaurantes, de venta de vuelos y hoteles. En la mayoría de estos actúan como una red social donde el usuario crea el contenido al aportar experiencias de viajes, imágenes y opiniones de los que vivieron.

El ministro Ponce de León recordó que este Ministerio de Turismo basa su gestión en tres ejes fundamentales: la primera la dinamización de turismo nacional, atracción del turismo receptivo y extranjeros, y la atracción de inversiones hasta lograr el 1x1, es decir un turista por habitante.

De su parte, Kristen Bonner, ejecutiva de marketing de destino de Trip Advisor, afirmó que su sitio web tiene 455 millones de visitantes únicos al mes, por lo que Ecuador podrá ser visto en todo el mundo.

“Ecuador ya tiene una presencia grande en Trip Advisor con 430 mil comentarios sobre el país. La meta de esta colaboración es usar este contenido y elaborar estrategias de turismo”, dijo Bonner.

De igual manera, Jorge Luis Páez, gerente de Despegar.com Ecuador, afirmó que Ecuador necesitaba potencializar su presencia en la web de venta de servicios. “Hoy tenemos armado un plan muy importante para aplicarlo este año, esperamos tener los resultados esperados en beneficio del país”, destacó.

El ministro ecuatoriano de la llamada 'industria sin humo' indicó que un usuario, al ingresar a estos sitios, encontrará un cuadro de búsqueda donde tendrá que elegir, por ejemplo, el hotel en el que está interesado, seguido de las flechas de entrada y de salida. “A continuación, el buscador le presentará los precios de las habitaciones disponibles para ese periodo. Finalmente, la decisión la tiene el viajero”, acotó.

Ecuador vuelve a la Fitur

Por otro lado, el Ministro de Turismo indicó que tras cinco años de ausencia, Ecuador “Destino Verde Líder del Mundo”, vuelve con fuerza para promocionarse en la 38 edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se realizará en Madrid-España del 17 al 21 de enero de 2018.

Los productos turísticos de naturaleza, cultura, aventura y gastronomía que tiene el Ecuador en sus “cuatro mundos”: Costa, Galápagos, Andes y Amazonía, serán ofertados en esta cita turística internacional, catalogada como una de las ferias turísticas más importantes del mundo.

La estrategia de volver a la Fitur, según Ponce, está encaminada a recuperar y aumentar el número de visitantes españoles y europeos, y a reforzar la imagen del país ante el mercado turístico europeo y, de manera especial, ante el mercado español.

En esta edición, Ecuador tendrá un stand de 200 metros cuadrados, allí los 18 coexpositores ofertarán sus servicios y productos turísticos. También se desarrollará rondas de negocios y encuentros con la prensa especializada en turismo.

El stand estará identificado con la Marca País y la campaña “All You Need Is Ecuador”, el cual se difundirá de manera ininterrumpida. Además las actividades culturales y gastronómicas serán parte de la Fitur.

Fuente: Andes