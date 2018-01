1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Enero 2018

Este lunes se cumplen en Ecuador 30 años de la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi de 17 y 14 años de edad, respectivamente, quienes fueron vistos por última vez el 8 de enero de 1988. Hasta el momento, sus cuerpos no han sido encontrados.

La desaparición de estos dos jóvenes colombianos es atribuida al escuadrón de la Policía Nacional SIC-10 del entonces Servicio de Investigación Criminal, y está asociada a la política de Estado del gobierno neoliberal de León Febres Cordero (+). Los responsables de los delitos cometidos en su contra siguen sin recibir el castigo correspondiente por parte de la justicia ecuatoriana.

Por esta razón, el 6 de agosto de 1997, la familia Restrepo presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado por violación de derechos protegidos por la Convención Americana.

En un primer momento, se sospechó que los hermanos Restrepo fueron arrojados a la laguna del Yambo, pero otras versiones señalaron que los cadáveres podrían haber sido enterrados en una fosa común de un cementerio de Quito.

El 24 de febrero de 1998, el gobierno del expresidente Fabián Alarcón, a través de la Procuraduría General del Estado, reconoció que en este caso, se cometió un crimen de Estado. Las partes llegaron a un acuerdo amistoso donde el Estado se comprometió a indemnizar a la familia Restrepo Arismendi, ejecutar una completa, total y definitiva búsqueda en la laguna de Yambo y a recuperar los cuerpos de los menores, algo que nunca sucedió.

Pedro Restrepo, padre de los hermanos desaparecidos, indicó a Andes que nunca pensó que sus hijos iban a desaparecer y mucho menos que pase tanto tiempo sin obtener una respuesta sobre su paradero.

“Lo que menos pensé en la vida es que mis dos hijos fueran eliminados, y no tener ningún rastro de ellos. Pensar que en futuro ellos aparecerían era una esperanza inmediata. Sin embargo ha pasado el tiempo, son tres décadas y todavía no se sabe la verdad total del caso, y los cuerpos de mis hijos no han aparecido”, afirmó.

Explicó que independientemente de quien esté al frente del gobierno, las autoridades deben realizar las acciones necesarias para que este crimen de Estado se resuelva de una vez y por todas, puesto que ya se conocen los actores de este hecho, pero según dijo, “aún existe un cierto encubrimiento”.

“Lo que ha faltado, definitivamente, es una voluntad política durante todos estos años, puesto que los autores cómplices y encubridores del crimen de Estado están identificados, son miembros de la Policía Nacional, pero estos siguen encubiertos”, destacó.

Restrepo afirmó que por motivos de salud ya no protesta en la Plaza de Independencia, en el centro de Quito, como habitualmente lo hacía, pero aclaró que la lucha continuará hasta encontrar sus restos.

“El expresidente (Rafael) Correa fue el único que se preocupó de manera efectiva en nuestro caso, al menos resolvió algunos de los puntos que estaban pendientes en el convenio amistoso que el Estado ecuatoriano firmó con la familia Restrepo en 1998, pero los causantes de este crimen siguen sin su castigo”, acotó.

Justamente, el exmandatario envío este martes un saludo a la familia Restrepo: “Hoy se cumplen 30 años de la desaparición de Santiago y Andrés. Mi abrazo fraterno y solidario a don Pedro Restrepo -uno de mis referentes de vida-, a María Fernanda, a Martha Cecilia, y a Luz Elena, cuyo amor de madre trasciende su ausencia física”, escribió en Twitter.

Pero no todo ha sido tristeza y penurias en estos 30 años. Pedro Restrepo agradeció al pueblo y a las familias ecuatorianas por la solidaridad demostrada en eventos y programas donde se exigió saber el paradero de sus hijos.

Señaló que las desapariciones de personas no solo existen en el Ecuador, sino que “son una lacra mundial”.

“Es una lacra que ha existido y existirá, es una tragedia para aquellos que lo viven en carne propia, lo interesante es que a raíz de nuestro caso muchos familiares de otros desaparecidos se sacudieron e iniciaron las averiguaciones sobre sus seres. Aquí hay que destacar que el Estado tiene responsabilidad de esto, tiene que prevenir y dar la seguridad suficiente para que nadie desparezca, y si esto sucede tiene que tener elementos para que rastrear, buscarlos y encontrarlos”, destacó.

Hizo un llamado a las personas que viven este drama a que no se rindan y continúen en su lucha. “Lo que debo decirles es que persistan en la lucha para visibilizar a nuestros desparecidos, esta es la única forma para crear conciencia y de pronto conseguir información. Hoy en día con los medios y las redes sociales esta labor se multiplica. Por favor, no desmayen”.

El presidente Lenín Moreno afirmó este martes que es aspiración de su gobierno "llegar a aclarar definitivamente este crimen". "Estamos a la expectativa de recibir toda la información por parte de familiares, organismos de DD.HH y autoridades", dijo en su cuenta de Twitter, con ocasión del aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo.

Funeral eterno

María Fernanda Restrepo, hermana de los jóvenes desaparecidos, espera que las indagaciones que realiza la Fiscalía ecuatoriana resuelvan la desaparición de sus hermanos para poder cerrar definitivamente el "funeral eterno" que vive su familia.

“Nuestro objetivo y anhelo es poder enterrar dignamente los cuerpos de mis hermanos, aunque sea un pequeño pedazo de hueso de Santiago y otro de Andrés. El saber que se los encontró sería para mi padre el cierre definitivo a esta historia macabra, no a su dolor, pero sería un cierre, un descanso definitivo", subrayó.

En este ámbito, el pasado domingo en la Plaza Grande, Centro Histórico de Quito, se realizó un homenaje artístico denominado “A la memoria y a la vida” el cual contó con la presencia de Pedro Restrepo, amigos, y diversos ciudadanos de Ecuador y del extranjero.

Para las 18:30 de hoy, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también está prevista la presentación del documental “Mi corazón en Yambo”, una producción realizada María Fernanda.

Fuente: Andes