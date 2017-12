1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) informó que del 30 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018 predominarán oleajes en el perfil costero ecuatoriano cuya intensidad variará de ligera a moderada.

Según el comunicado de la entidad, para el 30 y 31 de diciembre las olas tendrán una altura de entre 0.30 y 0.90 metros, mientras que para el 2 de enero las olas alcanzarán valores entre 0.30 y 1.2 metros.

Inocar además informa que, durante estas fechas, los pobladores de la zona costera podrán laborar sin inconvenientes y los turistas podrán disfrutar de la playa, sin embargo pide tomar precauciones, especialmente el 2 de enero, cuando inicie el periodo de aguaje y se incremente las alturas de las olas.

Como recomendación se pide a la ciudadanía estar atentos a las señales y avisos que emitan los organismos de control, no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas.

Se recomienda, además, no aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas, no perder de vista a sus hijos en la playa, no ingerir alcohol si va a ingresar al mar y evitar internarse mar adentro.

